Nederland twijfelt aan veiligheid EK baanwielrennen en laat toernooi schieten

Hugo Haak, de bondscoach van het baanwielrennen volgt, onderin beeld, een renner in de baan. Beeld Klaas Jan van der Weij

De wielerbond KNWU en sportkoepel NOCNSF vinden dat de internationale wielerunie UCI onvoldoende voorbereidingen heeft getroffen om het toernooi veilig te laten verlopen en te laat een draaiboek presenteerde.

Prestatiemanager van het NOCNSF Jan van Veen: ‘De UCI communiceerde vorige week pas richtlijnen en protocollen voor coronaproof koersen. Dat is veel te laat. Als je een toernooi houdt, is het zaak om iedereen preventief te testen. Dat is niet goed geregeld.’

Ook speelde mee dat het aantal de besmettingen in Bulgarije weer begon op te lopen en dat het land geen historie heeft met baanwielrennen. ‘Los van covid-19, de medische zorg in Bulgarije is niet geweldig. Dat is niet een land waar je graag in een ziekenhuis zou willen liggen’, aldus Van Veen.

Dat Nederland deze EK aan zich voorbij laat gaan, hoeft geen grote gevolgen te hebben. In het voorjaar van 2021 staan de volgende op de planning. Deze kampioenschappen zullen doorslaggevend zijn in de strijd om startplaatsen voor de WK later dat jaar.

Ook om kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio hoeft de KNWU zich geen zorgen te maken. Deze is grotendeels gebaseerd op de EK van 2019 in Apeldoorn, waar Nederland zeer goed presteerde.

België, Frankrijk, Denemarken en Duitsland namen hetzelfde besluit als Nederland. De Duitsers maken een uitzonder voor Maximilian Levy. De voormalig wereldkampioen maakt geen deel meer uit van de Duitse bondsploeg en moet nog een sponsor vinden voor volgend jaar. De bond oordeelde dat voor hem sprake is van een aanzienlijk economisch belang. Groot-Brittannië is het enige West-Europese land dat met een grote ploeg naar Bulgarije is afgereisd.

Andere landen met een rijke historie in het baanwielrennen die wel meedoen, zijn Italië, Polen en Rusland. De Italianen moeten het in hun jacht op medailles zonder een grote naam doen. Filippo Ganna testte positief op het coronavirus en moest thuis blijven.

Het toernooi is daarmee een van de meest aansprekende namen kwijt. Ganna is regerend wereldkampioen tijdrijden op de weg en won vier etappes in de Giro d’Italia. Zijn prestaties op de baan zijn eveneens indrukwekkend. Ganna werd al vier keer wereldkampioen op de individuele achtervolging.