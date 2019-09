Nederland - Turkije voelde als een gewone dag op kantoor, mét een wondermooi doelpunt

Europees kampioen Nederland won dinsdag ook de tweede kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (3-0) en is al een eindje op weg naar EK in Engeland. Het voelde als een gewone dag op kantoor, maar wel eentje met een wondermooi doelpunt.

Heerenveen en omstreken waren uitgelopen om de nummer twee van het WK vrouwenvoetbal te aanschouwen, de ploeg in oranje die altijd strijdt, ook als het spel zelf niet vloeit. De mensen op de tribunes reageerden dankbaar en blij op de vertoning, hoewel de hoge score dus uitbleef (3-0).

Het was voor de vrouwenploeg als een gewone dag op kantoor, maar dan lekker buiten met sportkleding. En wie op de tribunes een beetje scherp bleef, bofte, want opeens was daar dat wonderbaarlijk mooie doelpunt van Daniëlle van de Donk, de 2-0 in de 55ste minuut, toen ze een hoge dieptepass van aanvoerder Sherida Spitse ineens verlengde met links. Een subliem boogballetje dat over keeper Selda Akgoz in het net floepte als een rijp appeltje dat in een mandje ploft na het plukken. De treffer riep herinneringen op aan de glorietijden van Wim Jonk de aangever en Dennis Bergkamp de afmaker. Tja, typisch Van de Donk, de nummer 10 die soms bijna anoniem door de wedstrijd glijdt, totdat ze vanuit het niets de toverstaf beroert.

Oranje, de troetelploeg van de sportzomer, trad voor het eerst in eigen land op sinds de verloren WK-finale tegen de Amerikanen. Dat gebeurde in een bijna gevuld Abe Lenstra Stadion, aanmerkelijk beter bezet dan bij optredens van SC Heerenveen. Scoren bleek alleen lastig, tegen een matig, zeer defensief optredend Turkije, waarbij aangetekend dat de tegenstander goed was georganiseerd en best vaardig was aan de bal. Alleen: de ploeg had geen enkele aanvallende intentie, zoals verwacht overigens. De bedoeling tegen Europees kampioen Nederland was tegenhouden, in deze tweede speelronde van de kwalificatiereeks voor het EK van 2021 in Engeland.

Opportunisme

Nederland weet dat het vrijwel de hele kwalificatieronde diep op de helft van de tegenstander zal voetballen. Dat vergt precisie, concentratie en snel combinatiespel over de grond, dan wel meer opportunisme door de lucht. Dat laatste is niet helemaal de specialiteit van de ploeg, die aantrad zonder linksbuiten Lieke Martens (nog steeds een teenblessure) en spits Vivianne Miedema (hamstring), die vooraf werd gehuldigd omdat ze sinds het WK topschutter aller tijden van Oranje is.

Turkije was vorige week begonnen met een nederlaag tegen Kosovo, dus waren de gedachten aan een monsterscore te begrijpen. Het wachten was ogenschijnlijk alleen op een reeks doelpunten. Zoals zo vaak opende het matige Oranje de score uit een spelhervatting. Uit open spel zal de ploeg van Sarina Wiegman, voor de vijftigste interland bondscoach, makkelijker moeten leren scoren. De openingstreffer viel in de dertiende minuut, toen Stefanie van der Gragt bij de tweede paal de hoekschop van Spitse inkopte.

Lineth Beerensteyn krijgt een tik van İpek Kaya nadat ze twee Turkse speelsters heeft omspeelt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het bereiken van het EK zal geen probleem zijn, in de groep met afgezien van Nederland (3de op de wereldranglijst) ook Rusland (25), Slovenië (51), Turkije (62), Estland (99) en Kosovo (126). Van Estland is afgelopen vrijdag al een keer gewonnen, met 7-0 in Tallinn. In oktober, bij de volgende dubbel, zal het lastiger verlopen, tegen Slovenië en Rusland. De nummers één van de negen groepen en de drie beste nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. Voor de andere nummers twee volgen dan nog play-offs. Het kan niet anders of Nederland zal tot de deelnemers behoren, zoals het ook al is geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio.

Sportharten

De ontwikkelingen verlopen snel. Vrijwel alle internationals spelen nu bij een topclub in het buitenland. Van de basisploeg voetbalt alleen Desiree van Lunteren in de Nederlandse competitie, waarbij aangetekend dat ze vrijwillig terugkeerde van Freiburg naar Ajax. De eredivisie mag dan nog steeds een bescheiden competitie zijn, de nationale ploeg heeft zijn plek veroverd in de sportharten van menig liefhebber.

De sfeer in de stadions is superpositief, soms tegen het onwezenlijke aan. Licht gejoel weerklonk slechts als een bepaald vak niet meedeed aan de zoveelste wave. Mensen zingen, trommelen, schreeuwen of slaan in hun handen met geplastificeerde klappers. Daarop staan de cruciale wetenswaardigheden over de internationals en de gebruiksaanwijzing. Het ding dient twee doeleinden: klap en bekroon. Klap: ‘Vouw de poster op de aangegeven lijnen en maak er een klapper van, voor extra volume bij het aanmoedigen.’ Bekroon: ‘Rol de poster op, gebruik de twee lipjes en steek die door de juiste gaatjes voor de beste pasvorm van je kroon.’

Voor al dit soort activiteiten was tijd genoeg, want de wedstrijd kabbelde voort. Het niveauverschil tussen Europees kampioen Nederland en de onderkant van Europa is eenvoudig te groot voor werkelijke spanning. Al bleef de score dan beperkt tot 3-0: Spitse, aangever bij 1-0 en 2-0, benutte in haar 171ste interland nog een strafschop. Een bijna euforisch gejuich barstte los. Dat aanstekelijke enthousiasme, het heeft wel iets.