Nederland testlab voor vernieuwingen in het voetbal

De KNVB krijgt stilzwijgend toestemming van de Fifa om genoemde vernieuwingen in het voetbal gaandeweg te testen, aanvankelijk bij de jeugd. Wat al gebeurt bij kinderen tot 12 jaar, op zuivere speeltijd na dan. Het doel is uiteindelijk het voetbal ‘toekomstproof’ te maken, zoals secretaris-generaal Gijs de Jong donderdag stelde in Zeist. De Jong is verantwoordelijk voor innovatie bij de bond.

‘We kijken bijvoorbeeld naar 2050. Hoe ziet de wereld er dan uit? Het is geen revolutie maar evolutie.’ De Jong vindt dat het voetbal zich moet afvragen of de jeugd, die opgroeit met games en zich aangetrokken voelt tot ‘urban sports’ als skaten en freerunnen, twee keer 45 minuten over een veld blijft rennen, in een wedstrijd die telkens wordt onderbroken, met veel irritaties. De Jong liet een staatje zien van het WK in Rusland, waarbij per wedstrijd gemiddeld tien minuten verloren ging bij het nemen van vrije trappen en acht minuten bij ingooien.

De Fifa, niet happig op spelregelwijzigingen, ziet de KNVB als vooruitstrevend en kijkt met een schuin oog naar ontwikkelingen in de ‘kraamkamer’. De Nederlandse bond was ook initiator van de VAR, waarover het eerste deel van de bijeenkomst donderdag ging. Directeur innovatie van de Fifa Johannes Holzmüller legde uit dat de technologie van de VAR in de toekomst goedkoper dient te zijn, zodat meer landen de videoarbiter kunnen invoeren. Holzmüller: ‘Niet elk land hoeft zo’n uitgebreid centrum te hebben als de KNVB. Het is zelfs mogelijk veel te doen met een goede laptop langs de zijlijn.’ Bij de KNVB kost de VAR negen miljoen, voor een periode van vijf jaar.

Ook is verbetering van de videoarbitrage nodig, onder meer bij het vaststellen van buitenspel. Dat kan door gebruik te maken van ‘kunstmatige intelligentie’, een ingenieus lijnenspel met tal van datapunten op lichamen van spelers. Ook moet beter te bepalen zijn wanneer de pass exact vertrekt, cruciaal bij buitenspel. Die aanraking duurt gemiddeld 2 tot 4 milliseconden. Het is zaak om helemaal in het begin te zitten van die fractie. Ook test de Fifa betere communicatie van beslissingen van de videoarbiter naar het publiek. Zo is daar de ontwikkeling van een stadionapp, waarmee het publiek het proces kan volgen. Daarbij is rekening te houden met privacy en druk op de scheidsrechter.

Holzmüller en De Jong benadrukten dat het belang van opleiding van scheidsrechters en VAR’s cruciaal is, om de wereld van ‘kunstmatige intelligentie’ en ‘algoritmes’ te kunnen waarderen. Holzmüller: ‘Je kunt de beste auto hebben. Als de chauffeur slecht is, heb je daar niets aan.’