Nederland stuurt de grootste, en hopelijk ook de succesvolste, olympische ploeg naar Tokio

Chef de Mission Pieter van den Hoogenband met de vlaggendragers in Tokio skateboardster Keet Oldenbeuving en sprinter Churandy Martina. Beeld ANP

De afvaardiging naar Tokio, met de gehanteerde naam Olympic TeamNL Tokio2020, telt 292 sporters. Het vorige record is vijf jaar oud: 242 bij de Spelen van Rio de Janeiro. De eindafrekening van een ploeg ziet er vaak iets anders uit, omdat strenge statistici de niet ingezette reserves dan niet meerekenen.

Maurits Hendriks, de technisch directeur van het nationaal olympisch comité NOCNSF, zegt dat het getal nog kan toenemen tot 300; niet ver van de hoeveelheid Russen (335). De oplopende trend van het aantal deelnemers geeft volgens hem de potentiële kracht van de Nederlandse topsport aan. ‘De potentie is aanwezig om het beste resultaat te halen’, aldus Hendriks, in 2012 en 2016 de chef de mission van de Nederlandse ploeg.

Toen werden twintig en negentien medailles gehaald; minder dan verwacht. Het recordresultaat is intussen 21 jaar oud. In Sydney (2000) veroverde Nederland liefst 25 medailles, waarvan twaalf gouden exemplaren. Het zette toen de ‘toptien ambitie’ in werking. Die lijn, van de lat hoog leggen en financiën geconcentreerd inzetten, wordt nog steeds gehanteerd in het focusbeleid van NOCNSF.

Geen medailleprognoses

Hendriks zei in de tuin van Artis over de toekomstige oogst wel een idee te hebben, van ‘minimaal en maximaal’, maar drukte zich verder niet in getallen uit. Enkele meters verderop stond zijn jonge opvolger als chef de mission, zwemkampioen Pieter van den Hoogenband. Hij zei de verlangens van de buitenwereld naar resultaatvoorspellingen maar al te goed te kennen.

VdH, zelf driemaal olympisch kampioen op de vrije slag, zei zich er verre van te houden. ‘Deze chef de mission is van mening dat de sport het eigendom is en moet blijven van de sporters en zijn of haar coaches.’

Hij had vroeger met kromme tenen geluisterd naar alle beweringen over de aantallen medailles die met grote zekerheid binnengesleept zouden worden. Waarna er een fors verschil tussen prognose en uitkomst bleek te bestaan. Van den Hoogenband gruwt ervan, een betoog dat hij sinds zijn aanstelling in 2018 telkenmale heeft gehouden.

Niet rijk rekenen

Gracenote, gewaardeerd dataleverancier, kwam op 100 dagen van het begin van de Spelen met de gecalculeerde voorspelling voor de uitgestelde Spelen van 2020, waarin het calculatiebureau had berekend dat de Nederlandse ploeg deze zomer het recordaantal van 46 medailles zal gaan halen. Die oogst bestaat uit 16 gouden, 16 zilveren en 14 bronzen exemplaren. Laten we ons niet rijk rekenen, sprak TD Hendriks destijds.

Nederland zou in die calculatie, met alle grote resultaten na Rio 2016 in ogenschouw genomen, de vijfde plaats op de olympische medaillespiegel gaan innemen. Achter supermacht Verenigde Staten (114 medailles), China (85), het Russisch Olympisch Comité (73) en gastland Japan (59). TeamNL, zoals de nationale ploeg tegenwoordig heet, is Frankrijk (41), Australië (40), Groot-Brittannië (36), Duitsland (34) en Italië (33) ‘virtueel’ voorbij.

Onzekerheid over corona

Volgens de technische leidsmannen van Nationaal Sportcentrum Papendal zijn er onzekere factoren. In tal van sporten zijn de Europese landen door de lockdown van de coronacrisis slechts tegen landen van het eigen continent uitgekomen. China heeft altijd ontbroken in de wereldwijde competities. Australië was er mondjesmaat bij.

Dan is er de onzekerheid van het virus in de olympische kringen te Tokio. De Nederlandse ploeg is voor 99 procent gevaccineerd. Meer vrees is er over besmettingen die mogelijk in de wedstrijdvelden worden verspreid door ‘close contact’ zoals dat heet. De eerste gevallen van positieve sporters zijn al genoteerd in Japan. ‘In Japan zijn ze nu best nerveus’, aldus Hendriks.

De technisch directeur zegt nog steeds niet te weten wat gebeurt, wanneer in een team een besmetting wordt geconstateerd. Wat zal dat veranderen aan het resultaat? Wordt een totaal team dan uitgesloten? Hendriks: ‘Het is waarschijnlijk aan de internationale federaties om hierover te beslissen.’

Strenge regels

In Japan zijn strenge maatregelen genomen om de sportploegen te ontvangen. De eerste berichten, van Brazilianen, zijn dat de toegangscontrole op het vliegveld vijfeneenhalf uur gaat duren. Er mag dan geen eten en drinken worden gekocht. Sporters die net elf uur in een vliegtuig hebben gezeten kunnen zo’n lang oponthoud in hun voorbereiding niet gebruiken.

Chef Van den Hoogenband reist pas op 12 juli af naar Tokio. Hij heeft een belangrijke taak alvast achter de rug. Donderdagavond presenteerde hij de twee Nederlandse vlagdragers voor de openingsceremonie van vrijdag 23 juli: skateboarder Keet Oldebeuving (16) en de twintig jaar oudere atleet Churandy Martina. De eerste is een debutant in een debuterende sport. Martina doet voor de vijfde keer mee aan de Spelen, tweemaal namens de Antillen en straks voor de derde keer in het oranje van Nederland.