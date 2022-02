Nederland strijdt in Beijing met 41 olympiërs om de medailles

Ireen Wüst kan in Beijing haar positie als succesvolste olympiër verstevigen. Beeld ANP

De Nederlandse ploeg die vanaf vrijdag in Beijing meedoet aan de 29ste Winterspelen telt volgens NOCNSF 41 olympiërs. Dat is een record. De mannen zijn, anders dan bij de Zomerspelen, in de meerderheid: 21 om 20. Er gaan vijf reserves mee.

De Nederlanders olympiërs komen uit in zeven van de vijftien wintersporten. Niet eerder waren er buiten het schaatsen en shorttrack zo veel sporters actief. Vier sporten was eerder het maximum.

Schaatsers vormen de grootste groep deelnemers: negen mannen en negen vrouwen. Dat is twee rijders minder dan vier jaar geleden: het maximum aantal deelnemers per land is per sekse van tien naar negen bijgesteld. Aan het shorttrack doen vijf mannen en vijf vrouwen mee. Bij het bobsleeën komen vier mannen en één vrouw in actie.

Sven Kramer en Ireen Wüst doen voor de vijfde keer mee aan de Winterspelen. Ze evenaren het record van schaatsers Rintje Ritsma en Bob de Jong. In Beijing maken 24 sporters hun olympische debuut.

Als Kramer en Wüst medailles pakken, verstevigen ze hun positie als succesvolste mannelijke en vrouwelijke olympiër. Kramer heeft vier gouden medailles, Wüst staat op vijfmaal goud.

Bij de vrouwen verdedigen drie schaatssters een olympische titel: Ireen Wüst op de 1.500 meter, Carlijn Achtereekte op de 3.000 meter en Suzanne Schulting op de 1.000 meter shorttrack. Bij de mannen proberen Kramer en Kjeld Nuis hun titel te prolongeren, respectievelijk op de 5.000 meter en 1.500 meter. Kramer won de 5.000 meter driemaal op rij, een record.

Twee olympiërs maken in Beijing op kans op vier gouden medailles. Irene Schouten doet mee aan vier van de zeven schaatsdisciplines: de 3.000 en 5.000 meter, de massastart en de ploegenachtervolging. Suzanne Schulting komt uit op alle shorttrackafstanden: de 500, 1.000, 1.500 en 3.000 meter relay.

Aan skiën doen voor het eerst sinds 1952 Nederlanders mee: Adriana Jelinkova (reuzenslalom en slalom) en Maarten Meiners (reuzenslalom).

Bij het kunstrijden is Lindsay van Zundert een verre nazaat van Sjoukje Dijkstra, die in 1964 als eerste Nederlander goud veroverde. Van Zundert is met 16 jaar de jongste Nederlandse deelnemer. In 1976 deed er voor het laatst een Nederlandse mee aan kunstschaatsen.

Op skeleton is Kimberley Bos een favoriet voor goud. Ze is Europees kampioen en won de wereldbeker. Skeleton voor vrouwen staat pas voor de zesde maal op het olympische programma.

Bij het snowboarden doen vier sporters mee aan drie disciplines. Michelle Dekker komt uit op de parallel reuzenslalom, het onderdeel waarop Nicolien Sauerbreij in 2010 de eerste sneeuwmedaille voor Nederland veroverde. Niek van der Velden en Melissa Peperkamp doen mee aan slopestyle en Big Air, Glenn de Blois aan snowboardcross.

Na twee mislukte kwalificatiepogingen doet Ivo de Bruin met zijn remmers mee aan het bobsleeën in de twee- en viermansbob. Karlien Sleper debuteert op een nieuwe onderdeel voor vrouwen: de monobob.

Aan de Winterspelen doen vijf Nederlanders mee onder de vlag van een ander land: schaatsers Tedjan Bloemen (Canada), Cornelius Kersten (Groot-Brittannië) en Ellia Smeding (Groot-Brittannië); langlaufster Laurien van der Graaff (Zwitserland), bobsleester Jennifer Onasanya (Oostenrijk). Schansspringster Sara Marita Kramer (Oostenrijk) mag niet meedoen vanwege een coronabesmetting.