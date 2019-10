Nederland stijgt op de Uefa-ranking – dit zijn de gevolgen voor het aantal Europese tickets

Champions League-halvefinalist Ajax kwam vorig seizoen tot liefst 32 punten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na een moeizame start presteren de Nederlandse clubs de laatste maanden ongekend goed in Europa. Nederland leidde zelfs even de zogenaamde Uefa-ranking, de coëfficiëntenranglijst over dit seizoen. Na een relatief magere week, met slechts een zege voor AZ op Astana (6-0), gelijkspel voor PSV (0-0) tegen LASK Linz, en verlies voor Ajax tegen Chelsea (0-1) en Feyenoord versus Young Boys (2-0) wordt thans de derde plaats bezet.

Levert dat nog iets extra’s op?

Hoe meer punten worden verzameld, des te positiever de gevolgen kunnen zijn voor plaatsing van Nederlandse clubs voor de Champions League (CL), Europa League (EL) en het nieuwe derde toernooi, de Europa Conference League die in 2021 van start gaat.

Ranglijst dit seizoen 1.Engeland (7,714 punten)

2.Spanje (7,500)

3.Nederland (7,000)

4.Schotland (6,500)

5.Duitsland (6,285)

Hoe werkt dat met die coëfficiënten?

Simpel gesteld: als een club een wedstrijd wint in een voorronde voor een van beide toernooien krijgt het 1 punt, bij een gelijkspel 0,5 punt. Vanaf de groepsfase zijn er bij winst 2 punten en is er bij een remise 1 punt te verdienen. Het niveau van de tegenstander of het toernooi waaraan wordt deelgenomen maakt daarbij niet uit.

4 bonuspunten worden gegeven bij plaatsing voor de Champions League-groepsfase (al dan niet via de voorronde) en vervolgens nog eens 5 bij het bereiken van de achtste finales en daarna telkens 1. Zo kwam CL-halvefinalist Ajax vorig seizoen tot liefst 32 punten. In de Europa League krijgen ploegen vanaf de kwartfinale per ronde een bonuspunt.

Dat puntentotaal wordt gedeeld door het aantal clubs dat vóór het seizoen een Europees ticket kreeg. In het geval van Nederland zijn dat er vijf (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht), dus levert een zege vanaf de groepsfase 0,4 coëfficiënten op en een gelijkspel 0,2.

Hoe kwam Nederland bovenaan?

Het seizoen begon niet al te sterk met FC Utrecht dat al in de EL-voorronde struikelde over het bescheiden Zrinjski Mostar, terwijl PSV er in de CL-voorronde uitvloog tegen FC Basel. Sindsdien is sprake van totale coëfficiënten-euforie. Ajax kwam door twee CL-voorrondes en versloeg in de groepsfase Lille en Valencia. PSV, Feyenoord en AZ overleefden bij elkaar zeven EL-voorrondes. PSV zegevierde in de groepsfase over Sporting Portugal en Rosenborg, AZ speelde gelijk tegen Manchester United en Partizan Belgrado, Feyenoord verloor van Rangers, maar won van FC Porto. Door de voorbije mindere speelronde met slechts 0,6 punt zakte Nederland iets.

Ranglijst laatste vijf seizoenen 1.Spanje (90,855 punten). Champions League: 4 direct. Europa League: 1 direct, 1 voorronde.

2.Engeland (79,605). Idem.

3.Duitsland (62,355). Idem.

4.Italië (61,225). Idem.

5.Frankrijk (52,415). Champions League: 2 direct, 1 voorronde. Europa League: 2 direct, 1 voorronde.

6.Portugal (44,849). Champions League: 2 direct, 1 voorronde. Europa League: 1 direct, 1 voorronde.

7.Rusland (43,883). Champions League: 1 direct, 1 voorronde. Europa League: 1 direct, 2 voorronde.

8.België (35,500). Idem.

9.Nederland (33,350). Idem.

10. Oekraïne (32,500). Idem.

11. Turkije (31,400). Champions League: 2 voorronde. Europa League: 1 direct, 2 voorronde.

12. Oostenrijk (30,125). Idem.

Zijn er dan volgend seizoen weer ouderwets twee Nederlandse clubs direct geplaatst voor de Champions League?

Helaas niet. Er wordt gekeken naar het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Aan het eind van het seizoen wordt de balans opgemaakt en op basis daarvan worden tickets uitgedeeld voor een jaar later. Op die ranglijst is Nederland dit seizoen geklommen van de elfde naar de negende plaats. Van de nummers 7 tot en met 10 is in het seizoen 2020-2021 één club rechtstreeks geplaatst voor de CL-groepsfase en één wordt toegelaten tot de CL-voorronde.

Dat geldt vaak tevens voor de nummer 11. De winnaar van de Champions League is namelijk automatisch geplaatst voor de volgende editie. Plaatst die club zich ook via de nationale competitie voor het toernooi, dan komt er een plek vrij.

Pas bij het bereiken van de zesde plaats stromen er twee Nederlandse clubs rechtstreeks de Champions League in en gaat er een naar de voorronde. Maar het gat naar nummer 6 Portugal is veel te groot. Afstand nemen van Oekraïne, Turkije en Oostenrijk, de nummers 10, 11 en 12, is nog steeds de eerste prioriteit.

Veel winnen blijft daarom belangrijk. Als Ajax de groepsfase overleeft, kan de vlag uit.