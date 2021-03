Nederland speelt tegen Letland met veel gemiste kansen, maar enthousiast publiek is vergevingsgezind

Luuk de Jong en Georginio Wijnaldum lopen elkaar in de weg, Antonijs Czernomordijs probeert mee te doen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met enig misbaar verlieten Memphis Depay en Georginio Wijnaldum zaterdag het veld bij hun wissel in de slotfase van Nederland - Letland. Aanvoerder Wijnaldum ging bij de zijlijn in discussie met bondscoach De Boer. Hij en Depay waren als kinderen die tegen een matige tegenstander hun best deden om een doelpunt te maken, en toen dat niet lukte wilden ze het blijven proberen. Tot het einde. Nee trainer, alsjeblieft, nog even.

De twee waren onder de vorige bondscoach Ronald Koeman het gouden duo, bijna als met elastiek aan elkaar verbonden als eeuwig ratelende slotmachine, verantwoordelijk voor het grootste deel van alle goals en assists. De Boer haalt ze soms uit elkaar. Memphis is dan linksbuiten, Wijnaldum defensiever op het middenveld. Het onzichtbare elastiek is gebroken, hetgeen doelpunten kost.

Memphis kreeg kritiek de laatste twee duels, om zijn eigenzinnigheid en gewoonte om veel zelf te willen doen. Natuurlijk zou hij best eens een bal eerder mogen afgeven, maar vooralsnog gaf hij op drie van de vier goals de assist en toonde hij soms briljante acties. Dat is bepaald geen slechte score.

De Boer, na een opmerking over de twee: ‘Wij gaan toch niet op alle slakken zout leggen? Gini baalde gewoon dat hij niet had gescoord.’ Hij vond tegen de Letten de grote spits handig, Luuk de Jong dus, en Memphis op de vleugel. Hij wilde Klaassen zien als aanvallende middenvelder, die woensdag in Turkije net als De Jong goed inviel en nu een reeks kansen miste. ‘We doen het met 24 man. En Klopp zet Wijnaldum bij Liverpool ook wel eens op een controlerende positie.’

Oranje beleeft een moeilijke kwalificatiereeks. De Turken wonnen zaterdag in Malaga overtuigend van de Noren (‘superknap’, aldus De Boer) en gaan glorieus aan de leiding, na twee zeges op vooraf als rivalen geziene landen. Ze zijn vooralsnog favoriet voor de eerste plaats, al zijn pas twee duels gespeeld en zal ook Montenegro vermoedelijk punten pakken van de grotere landen. Alleen de nummers 1 plaatsen zich rechtstreeks. De nummers twee doen met twaalf landen mee voor slechts drie plaatsen. De Boer: ‘We zullen op jacht moeten.’

Ook het doelsaldo kan een rol spelen. Die 2-0 is dan mager, al was de wedstrijd aardig om te zien, met veel druk en een bijna constante beschieting van het Letse doel, met treurige afronding. Dinsdag volgt een nieuwe kans op het opvijzelen van doelsaldo, bij de primeur in Gibraltar. De Noren wonnen daar vorige week met 3-0.

Eindelijk weer publiek bij een voetbalwedstrijd, iedereen moest zich wel laten testen op Corona. Frenkie de Jong geeft een shirt weg. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Statement

Daar was het dan, het aangekondigde statement van spelers en KNVB. Een rij spelers in een zwart T-shirt, met een embleem. Een bal in open handen, naar het voorbeeld van de vredesduif die opstijgt. De tekst: Football supports change. Cynisme droop uit menig commentaar. Het was niks. Slap, te laat, geen verwijzing naar Qatar. Op de website van de KNVB is die verwijzing er wel. Achter een wat gedragen, Bløf-achtige tekst over aanvoerderschap, volgt de belofte om in Qatar, mits Oranje daar geraakt, ook buiten de lijnen te kijken.

De Noren lopen voorop in het protest, met hun tweede T-shirt zaterdag en vijf opgestoken vingers, refererend naar artikel 5 uit de Human Rights Act, over vrijheid en veiligheid. Ook bij de Noren is er geen rechtstreekse verwijzing naar Qatar. Maar iedereen snapt de link, zoals die bij Nederland ook te begrijpen viel.

Publiek

Als Frank de Boer blij is, praat hij over foebelluh als hij voetballen bedoelt. ‘Wij vinden het gewoon leuk om te foebelluh. Voor de tv is het leuk, maar het is veel leuker om erbij te zijn.’ Publiek in een stadion, bij Oranje voor het eerst sinds november 2019, het was heerlijk. Lawaai uit 5.000 echte kelen. Alleen al die vrolijkheid waarmee Frenkie de Jong het veld opkwam, lachend, zwaaiend naar echte mensen op de tribunes, met hun oranje versierselen. Ook bij het EK wil de KNVB straks publiek in de Arena, waar de groepsduels van Nederland plaatsvinden.

De toeschouwers waren euforisch tijdens het uitje, waarvoor eerst iedereen op corona was getest en in verschillende bubbels was verdeeld. De mensen waren vergevingsgezind, als het om gemiste kansen ging, en juichten voor twee doelpunten. Het typerende schot van Berghuis, voor zijn eerste doelpunt in 23 interlands (‘Ik ben echt trots), en de snoeiharde kopbal van Luuk de Jong na een hoekschop. Berghuis: ‘Geweldig, die mensen, en ze waren erg enthousiast. Hopelijk ziet de wereld er straks weer anders uit.’