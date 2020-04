Nederland scoort hoog met 169 al geplaatste olympiërs

Wereldwijd moet nog 43 procent van de sporters zich plaatsen voor de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio 2021. Nederland zit daar ruim boven.

Vijftien maanden voor de uitgestelde Olympische Zomerspelen van Tokio is ruwweg driekwart van de Nederlandse ploeg gekwalificeerd. Uit een inventarisatie van NOCNSF en rondgang langs de sportbonden blijkt dat nu al zeker is dat 169 sporters volgend jaar naar Japan afreizen. Vooropgesteld dat de Spelen doorgaan. In maart werd vanwege de coronacrisis besloten de editie van 2020 met een jaar te verschuiven.

De grootste smaldelen van de nationale olympische ploeg bestaan vooralsnog uit hockeyers (twee teams, totaal 32), roeiers (26), wielrenners (21), voetbalsters (18) en atleten (17). De kleinste afvaardiging is die namens de kanobond, slalommer Martina Wegman.

Internationaal is bij het uitstel van de Spelen vastgesteld dat pas 57 procent van de 11.300 olympische deelnemers hun kwalificatietraject achter de rug hebben. Het was een van de redenen om Tokio 2020 vooruit te schuiven: door het coronavirus waren kwalificatietoernooien niet langer mogelijk.

Optimistische chef de mission

Nederland scoort een hoger gemiddelde dan 57 procent, tenzij eerder optimisme van chef de mission Pieter van den Hoogenband gerechtvaardigd blijkt. Die schatte dat de ploeg uit 260 tot 360 sporters zou bestaan, ruim boven het record van 242 uit Rio de Janeiro (2016). Het ligt meer voor de hand dat een getal van omtrent 227 (inclusief een waterpolo-dertiental) dan wel 251 (inclusief een geplaatst honkbalteam van 24) uit de bus zal komen.

Tot enkele weken geleden was het geplaatste aantal Nederlandse sporters door uitzender NOCNSF opgedeeld in twee juridisch omschreven categorieën. De ene was een voorlopige: ‘Voldaan aan kwalificatie-eisen, voordracht voor kwalificatie goedgekeurd, in afwachting van voordracht voor uitzending.’ De andere, wat definitiever en duidelijker: ‘Voordracht voor kwalificatie en voor uitzending goedgekeurd.’

Bart Deurloo in de ringen tijdens de wereldkampioenschappen turnen in Doha, Qatar. Beeld ANP

Na vragen van de Volkskrant om verduidelijking volgde een begrijpelijkere update. Daarmee kreeg de sportploeg van 2019, het Nederlands handbalteam dat in december in Japan wereldkampioen was geworden, ook haar plaats in de voorlopige opstelling. Zij waren vanwege een papieren regel nog niet opgenomen in de lijst van gekwalificeerden. Hun eigen bond, het Nederlands Handbal Verbond NHV, zou de voordracht niet hebben afgerond. Mogelijk in de hand gewerkt door vertraging bij de internationale moederbond.

Andere redenen voor de incomplete lijst waren volgens de perswoordvoerder van het Nationaal Olympisch Comité een kwestie van administratieve achterstand. ‘Sommige bonden sparen individuele kwalificaties op en komen laat met een complete lijst.’

Verworven rechten

In het kwalificatietraject is van wezenlijk belang dat het Internationaal Olympisch Comité al snel na het uitstellen van de Zomerspelen vaststelde dat verworven rechten niet zouden vervallen. Wie geplaatst is, op naam dan wel als land, hoeft niet te vrezen, zo benadrukte IOC-voorzitter Thomas Bach meermaals.

Over dat kwalificatietraject bestaan serieuze zorgen, nu nog volkomen onzeker is wanneer er weer kan worden gesport. Technisch directeur Maurits Hendriks van NOCNSF pleit voor een beperking van het reisgedrag voor die openstaande kwalificaties.

Kira Toussaint op de 200 meter rugcrawl in Glasgow. Beeld BSR Agency

Hendriks: ‘Als ik naar de wereld van nu kijk en zie dat nog 43 procent van de sporters zich moet plaatsen en dat ik daarbij mag verwachten dat zij daarvoor intercontinentaal gaan reizen, dan vind ik dat ingewikkeld. Ik zou willen dat de internationale federaties serieus overwegen de kwalificatie continentaal af te handelen, nu je ziet dat Covid-19 niet in dezelfde volgorde elke continent aandoet.’

Hendriks betwijfelt of er nog mondiale kwalificatietoernooien gehouden kunnen worden. ‘Breng in kaart hoeveel landen uit Europa normaliter top-8 of top-12 bij een WK halen, geef dan een vergelijkbaar aantal landen of sporters van dit continent de kans zich te plaatsen.’

Sommige trajecten waren nagenoeg klaar. Turner Epke Zonderland is de bekendste sportman die één World Cup voor het einde zijn kwalificatie zag stranden. Die plotse blokkade geldt ook voor judoka’s, golfers, BMX’ers, tennissers, triatlete Rachel Klamer en schermer Bas Verwijlen. Zij moeten zich via de wereldranglijst plaatsen, maar zagen hun ranking bevroren. Het is nu wachten op nieuwe regelgeving van de internationale federaties.

Harrie Lavreysen tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Berlijn. Beeld ANP

Een mondiale bond als de IJF, de judofederatie, heeft nationale bonden gevraagd mee te denken over de oplossing. Pascal Bakker van de Nederlandse judobond JBN heeft zijn suggestie geleverd. Hij wil toernooien uit 2021, zoals het EK, laten meetellen voor de olympische ranglijst.

De JBN had onlangs al vijf judoka’s aangewezen (Tsjadoea, Franssen, De Wit, Korrel en wereldkampioen Van ’t End) maar zij zijn nog niet gekwalificeerd. Ze zullen een jaar geduld moeten hebben voor ze op de A-lijst van NOCNSF terechtkomen.