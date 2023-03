Nederland schaatsland: voor de 100ste keer is het goud op de WK afstanden veroverd

Patrick Roest van Nederland wint de gouden medaille op de 5.000 meter voor mannen tijdens de WK schaatsen in Heerenveen. Beeld Dean Mouhtaropoulos / Getty

Ids Postma werd op 15 maart 1996 bij de allereerste WK afstanden wereldkampioen. Afgelopen donderdag veroverde Patrick Roest de honderdste afstandswereldtitel voor Nederland. Dat deed hij op dezelfde afstand als Postma bijna 27 jaar geleden: de 5 kilometer.

Hoewel in Nederland de allroundvierkamp jaren na de introductie van de afstandskampioenschappen hoger in aanzien stond, waren de Nederlandse schaatsers al vanaf de eerste editie van de WK direct succesvol. Geen enkel land komt ook maar in de buurt van honderd titels.

Sterker nog: Duitsland, dat in de medaillespiegel aller tijden tweede staat met 36 keer goud, komt niet eens aan 100 medailles in totaal. Met zilver en brons meegeteld blijft het steken op 96. De Duitse wereldtitels komen uit vervlogen tijden. Ze zijn te danken aan vrouwen die al niet meer schaatsen, zoals Anni Friesinger en Gunda Niemann. En aan de vrouw die nog wel schaatst, maar te oud lijkt te zijn om nog voor goud te zorgen: Claudia Pechstein.

Nederlandse dominantie

De Nederlandse dominantie is het duidelijkst op de lange afstanden bij de mannen, met 36 titels in totaal. De 10 kilometer is de uitschieter. Tot de Canadees Graeme Fish in 2020 wereldkampioen werd, waren er 19 edities op rij alleen maar Nederlanders geweest met goud. In 2021 werd die reeks niet hervat, toen zegevierde de Zweed Nils van der Poel.

Op de 5 kilometer is het beeld bijna even eenzijdig. Tot 2019 was Chad Hedrick de enige niet-Nederlandse kampioen, in 2004 en 2005. De laatste jaren hielden de Noor Sverre Lunde Pedersen (2019), Canadees Ted-Jan Bloemen (2020) en Van der Poel (2021) de Nederlanders van de zege af.

Van de kortste afstand moeten de Nederlanders het niet hebben. Jan Smeekens is de enige die zich wereldkampioen op de 500 meter mocht noemen, in 2017. Bij de vrouwen was er nog nooit een Nederlandse 500-meterkampioen. En op het langste onderdeel duurde het ook lang voordat een vrouw uit Nederland de beste was. Pas in 2021 lukte het Irene Schouten om de 5.000 meter te winnen.

Vrouwen steeds succesvoller

Het zijn sowieso de mannen die in hoge mate voor de wereldtitels hebben gezorgd: 68 zeges tegenover 32 bij de vrouwen. En bijna de helft van de vrouwentitels kwam op rekening van Ireen Wüst: 15 in totaal. Negen keer werd ze solo wereldkampioen, zes keer met de ploegenachtervolging, waarop Nederland anders dan op de Spelen sowieso vaak goed presteert op de WK. Hetzelfde geldt voor de teamsprint en massastart.

De Nederlandse vrouwen lijken het gat met de mannen de laatste jaren beetje bij beetje te dichten. Dat past bij de trend die al een paar edities zichtbaar is bij de Winterspelen. Daar zijn de vrouwelijke schaatsers vaak succesvoller dan de mannen. En op de WK van 2021 verzamelden de vrouwen ook meer goud: vier om drie.