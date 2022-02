Nederland, schaatsland bij uitstek, moet het hoofd buigen bij olympische achtervolging: brons voor vrouwen, vierde plek mannen

Marijke Groenewoud, Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Irene Schouten, voorafgaand aan de B-finale op de Olympische Spelen in Beijing. ANP VINCENT JANNINK Beeld ANP

De Nederlandse vrouwen konden het niet bolwerken in de halve finale tegen Canada. Een razendsnelle start van Ireen Wüst leverde een voorsprong op, maar Irene Schouten moest daardoor wel een gaatje laten. Daarna leverde het drietal, met naast Wüst en Schouten ook Antoinette de Jong, elke ronde tienden in en kwam het tot 2.55,94. Daarmee was het veroordeeld tot de troostfinale. Canada was met 2.54,96 bijna een seconde sneller.

In de finale leek het Japanse trio met de zussen Miho en Nana Takagi en Ayano Sato op weg naar een nipte overwinning tot Nana Takagi in de laatste bocht omhoog kwam, struikelde en tegen het ijs klapte. Het goud ging naar Canada dat met Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin en Valerie Maltais de snelste tijd van de dag noteerde: 2.53,44. Voor Japan restte het zilver.

In de strijd om het brons kende Nederland, dat met Marijke Groenewoud op de plek van De Jong startte, geen problemen met het Russische trio. Sneller dan in de halve finale ging het echter niet: 2.56,86.

Sven Kramer

De mannen konden in hun halve finale niet op tegen de Noren. Net als de vrouwen begonnen Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker vrij voortvarend, maar kenden ze iets meer verval dan de Noorse ploeg. De Noren, Sverre Lunde Pedersen, Peder Kongshaug en Hallgeir Engebråten, waren met 3.38,28 anderhalve seconde sneller dan de Nederlanders, die op 3.39,62 bleven steken.

Vervolgens kwam het trio in de B-finale geen moment in de buurt van een medaille. Gedoseerd reden de Amerikanen met Joey Mantia, Casey Dawson en Emery Lehman hun acht ronden in 3.38,81. Nederland boog met 3.41,62 het hoofd.

De olympische titel ging net als vier jaar geleden naar de Noorse ploeg met wederom Pedersen, Engebråten en Kongshaug. Ze klokten 3.38,08. Van die drie was alleen Pedersen er in Pyeongchang ook bij. Afgelopen voorjaar belandde hij na een val met de racefiets nog zwaargewond in het ziekenhuis. Het zilver was voor Rusland, dat met Daniil Aldosjkin, Sergej Trofimov en Aleksandr Roemjantsev, op het ijs kwam. Zij reden 3.40,46.

Het matige optreden van Nederland, schaatsland bij uitstek, past in een olympische trend. Tien keer werd het onderdeel sinds de introductie in 2006 georganiseerd, vijf keer voor mannen en even vaak voor vrouwen, maar Nederland won maar twee keer. De mannen en vrouwen waren alleen in Sotsji in 2014 de besten.