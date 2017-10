Nederland officieus uitgeschakeld voor WK

Afscheid aanvoerder Arjen Robben

Aanvoerder Arjen Robben zal vermoedelijk dinsdag afscheid nemen, als laatste vertegenwoordiger van een gouden generatie die zilver en brons pakte op de laatste WK's. Hij deed aandoenlijk zijn best, doch werd meegesleept in de malaise. Het is sneu voor hem, zo'n afscheid, hoewel het ook bij sport hoort.



Vooral de eeuwige behoefte aan balbezit, aan zogenoemde controle, is bijna niet meer te harden. In plaats van meteen op jacht te gaan naar een doelpunt, door de bal snel naar voren te spelen, volhardde Nederland in de het eerste kwartier in oneindig veel balletjes breed en terug, de Hollandse ziekte in het voetbal. De toon zetten in een wedstrijd, dat is van belang. Dat kan of wil Nederland niet meer.



In de tweede helft begon het onvoorstelbare geknoei en bij de pakweg derde kans voor de Wit-Russen scoorde Volodko met een diagonale schuiver met links, wat de situatie hopeloos maakte. Daarna kwam Dost, als extra aanvaller, voor middenvelder Vilhena. Maar elk geloof was al uit de Nederlandse ploeg gesijpeld. Dost kreeg nog een door Robben benutte strafschop mee, waardoor Oranje in elk geval won en de theoretische kans op het WK intact blijft. Invaller Depay benutte in de extra tijd een vrije trap, kort nadat de Wit-Russen verzuimden op 2-2 te komen.