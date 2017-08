Nederland is EK-finalist op eigen bodem na fraaie worsteling tegen Engeland

De wedstrijd was fel, soms gemeen. Het is een illusie te denken dat vrouwen veel sportiever zijn dan mannen, wat vaak wordt beweerd. Dat lijkt alleen te kloppen omdat de belangen in de miljardenindustrie bij de mannen veel groter zijn, en de neiging tot onsportiviteit dan vaak toeneemt. Nu de finale lonkte, waren ook de vrouwen gaarne bereid de grens van het betamelijke over te steken. Eerst 'regelden' de veelvuldig scheldende Engelsen een gele kaart voor rechtsachter Van Lunteren, even later protesteerde een groepje van Oranje zo lang bij de Franse scheidsrechter Frappart, dat zij Bright geel gaf voor een duw tegen keeper Van Veenendaal. Bovendien paradeerde de Engelse coach Mark Sampson als een bezetene langs de lijn, om met bezwerende teksten zijn invloed uit te oefenen, op de arbitrage of op wie dan ook.



Na de 1-0, halverwege de eerste helft, viel Nederland een beetje terug, zoals dat eerder gebeurde tegen Denemarken en België in de groepsfase en tegen Zweden in de kwartfinales. Engeland had eindelijk langdurig de bal en was voor rust één keer dichtbij de gelijkmaker, toen aanvoerder Spitse een kopbal van topschutter Taylor via de paal uit het doel schoot.



Na rust liet Nederland zich ook terugdringen. Te ver eigenlijk, voor het goede. De verdediging kent in elke wedstrijd wel een moeilijke fase, maar heeft op dat ene rare doelpunt tegen België na nog geen treffer geïncasseerd. Voordat Engeland toekwam aan de 1-1, viel de beslissende 2-0, door oplettendheid van Daniëlle van de Donk, in technisch opzicht één van de beste speelsters van Nederland. Ze profiteerde van een blunder van Williams, die terugkopte naar keeper Chamberlain. Van de Donk zette haar linkervoet tegen de bal. De wedstrijd was gewonnen, zeker omdat keeper Van Veenendaal nog een paar mooie reddingen verrichtte. In blessuretijd viel nog 3-0, toen Bright de voorzet van Martens in eigen doel verlengde.



Zondag dus de finale tegen Denemarken, waartegen Oranje in de tweede groepswedstrijd met 1-0 won. Met moeite, nadat de Denen in de tweede helft beter waren. Tja, en als die wedstrijd ook een zege oplevert, is slechts één beloning denkbaar: een rondvaart door de grachten van Amsterdam.