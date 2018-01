Nederland is een dolend tennisland - dit roemruchte koppel moet dat veranderen

In Melbourne, waar maandag de Australian Open beginnen, veroverden Jacco Eltingh en Paul Haarhuis in 1994 hun eerste grandslamtitel in het dubbelspel. Ze behoorden met Richard Krajicek, Jan Siemerink en later Sjeng Schalken tot de gouden generatie van het Nederlandse tennis, wonnen samen alle grandslamtoernooien en bereikten de top-20 in het enkelspel: Haarhuis de 18de plek, Eltingh de 19de. Het roemruchte koppel is door de KNLTB in ere hersteld, zij het in een andere rolverdeling.