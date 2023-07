Nederland houdt knap stand tegen de VS, maar vrouwen creëren wel te weinig kansen

Lieke Martens is twee speelsters van Team USA te snel af. Beeld AFP

De Nederlandse voetbalsters hebben de eerste grote test op het WK overleefd. De ploeg hield stand tegen het verjongde Amerika, de regerend wereldkampioen (1-1), en liet zowel zijn sterke als zwakke kant zien. In de eerste helft werd Amerika lange tijd zoek gespeeld, maar toen de VS de druk opvoerden, ontsnapte Nederland aan een nederlaag.

‘We zijn dichterbij Amerika gekomen’, concludeerde bondscoach Andries Jonker na afloop. ‘Maar we zijn er nog niet overheen.’ Een overwinning was ook te veel van het goede geweest, erkende hij. Van de twee landen mocht Nederland het ‘meest tevreden’ zijn met het gelijkspel.

Die zwaarbevochten 1-1 biedt Nederland nog volop uitzicht op de eerste plek in de groep. Oranje heeft, net als Amerika, vier punten. In de laatste wedstrijd wacht nog Vietnam, de zwakste tegenstander, en het doelsaldo kan de doorslag geven. Voor het halen van de achtste finale volstaat een punt, maar Nederland wil de koppositie, omdat het dan mogelijk topland Zweden ontloopt.

Het duel in het Sky Stadion in het winderige Wellington werd ook door andere landen met meer dan gewone belangstelling bekeken. Dit is het WK waarin de dominantie van de Verenigde Staten op het spel staat. Twee keer op rij behaalde de ploeg de wereldtitel – in 2019 door Nederland in de finale te verslaan – maar het team is flink verjongd en zoekende naar vastigheid en vorm.

3-5-2-systeem

Bij Nederland was het de vraag hoe ver Jonker is gekomen. Nederland heeft na 2019 een stapje teruggedaan, Jonker nam de ploeg vorig najaar over na een slecht EK. Al oefenend kwam het spelplezier terug, tegen landen uit de subtop liep de score geregeld op. In de eerste WK-wedstrijd werd Portugal met 1-0 verslagen, waarbij Nederland defensief nauwelijks in problemen kwam.

Steeds bleef de vraag: hoe zou de ploeg zich onder druk houden? Geen enkele tegenstander lukte het in het afgelopen jaar om Nederland vast te zetten. Terwijl Jonker zijn ploeg laat spelen in een 3-5-2-systeem met zeker zes aanvallend ingestelde speelsters.

De bondscoach was zelf ook nieuwsgierig en paste de opstelling tegen Amerika niet aan. Hij verving alleen de geblesseerde spits Lineth Beerensteyn door Katja Snoeijs. Maar Nederland zou zeker niet achterover gaan leunen en verdedigender spelen.

‘We moeten gewoon vooral niet doen wat we niet zo goed kunnen’, verklaarde Jonker voor de wedstrijd. ‘Ik zie het risico niet.’

Balvaardige speelsters

In de eerste helft deed Nederland inderdaad waar het goed in is. De kracht van deze ploeg zit in de overdaad aan balvaardige speelsters: Sherida Spitse, Jackie Groenen, Esmee Brugts, Victoria Pelova, Jill Roord, Daniëlle van de Donk en Lieke Martens, ze zijn allemaal niet bang om de bal in de voet krijgen.

In de eerste helft kwamen de Amerikanen er soms minutenlang niet aan te pas. En vooral van Martens ging veel dreiging uit, de sterspeler voelt zich thuis in een vrijere rol en lijkt steeds meer in vorm te komen.

Zij stond ook aan de basis van de openingstreffer van Jill Roord na een dik kwartier. Iets na de middellijn draaide ze knap weg bij haar tegenstander, waarna er opeens een zee van ruimte ontstond.

Na de rust gooiden de Amerikaanse voetbalmiljonairs de beuk erin en kantelde de wedstrijd. De wereldkampioen voerde de druk op, schuwde overtredingen niet en zette Nederland met de rug tegen de muur. In de eerste helft kwam 83 procent van de Nederlandse passes nog aan, in de tweede zakte dat naar 70 procent.

Aanvallend te mager

Nederland hield stand, maar de cijfers laten zien dat het met hangen en wurgen ging. Amerika had maar liefst achttien doelpogingen, waarvan vier binnen de palen. De ploeg kreeg ook elf hoekschoppen, uit een viel na een uur de gelijkmaker van Lindsey Horan.

Nederland kwam tot slechts een corner en vijf doelpogingen. Alleen een schot van Roord was binnen de palen. Verder kreeg Nederland slechts een grote kans, die Esmee Brugts niet wist te verzilveren. Een treffer uit twee kansen: het is even efficiënt als mager.

Het is geen schande tegen de nummer 1 van de wereldranglijst. Onder Jonker heeft Nederland weer een stap vooruit gezet, maar aanvallend houdt het op dit WK nog niet over. Met al die offensief ingestelde speelsters lukte het tegen Portugal niet om veel kansen te creëren. Tegen Amerika evenmin, ook niet toen Nederland in de eerste helft veel de bal had.

De defensieve kwetsbaarheid werd wel blootgelegd, maar niet afgestraft. Het is wachten op een ploeg die Nederland onder druk kan zetten én zorgvuldiger met de kansen omgaat. Spanje bijvoorbeeld, dat sterk aan het WK is begonnen.

Nederland zou dat land in het vervolg kunnen treffen. Net als de Verenigde Staten, want mocht Oranje de halve finale halen dan is de kans groot dat daarin opnieuw Amerika de tegenstander is. Dan kan Jonker niet meer zeggen dat hij de risico’s van zijn speelwijze niet ziet.