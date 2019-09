Nederland heerst in Yorkshire bij tijdrit voor mixteams

Nederlandse team viert het winnen van de eerste wereldtitel in de gemengde ploegentijdrit. Beeld EPA

Het zijn nog ongebruikelijke taferelen in het wielrennen: mannen en vrouwen in koerskleding die elkaar in de armen vallen en feliciteren. Zondagmiddag vieren in een regenachtig Yorkshire zes renners in het oranje een gezamenlijk feestje.

Nederland verovert met overmacht de eerste wereldtitel in de gemengde ploegentijdrit. Nummer twee, Duitsland, krijgt op het 28 kilometer lange parcours 23 seconden aan de broek, het brons is voor Groot-Brittannië, dat 51 seconden moet prijsgeven. Het oranje team was in augustus ook al ruim de snelste op de Europese kampioenschappen in Alkmaar. Daar was het concept voor het eerst te zien: drie vrouwen lossen na een ronde drie mannen af.

Het onderdeel, waarmee de internationale wielerunie in navolging van zwemmen en atletiek gendergelijkheid propageert, mag dan omgeven zijn met scepsis, de overgave onder de deelnemers is er niet minder om. Zie de grimas op het gelaat van Jos van Emden als hij naar de finish ramt. Kijk hoe Bauke Mollema na de race voorover leunt op zijn fiets, de mond tot het uiterste opengesperd. Daar rijdt Koen Bouwman voorbij, de slierten op de kin; hij liet het op het einde lopen. Dat mag. Twee finishers volstaan.

De vrouwen geven niet veel terrein prijs op de marge van 28 seconden die hun voorgangers hebben opgebouwd. Als de tweede man de finish is gepasseerd, vertrekken Lucinda Brand, Amy Pieters en Riejanne Markus van het startpodium verderop als er een licht op groen springt. Het is al een schrede naar verdergaande verfijning: in Alkmaar stak een jurylid nog een vlaggetje omhoog als sein voor de aflossing.

De vreugde bij de vrouwen wint het van de uitputting. De voorsprong blijkt in de laatste meters veilig genoeg. Europees kampioen Pieters kan zonder schade afhaken. Als ze over de streep komt, is ze nog net de toegesnelde mannen te vlug af voor een omhelzing.

Het was vechten tegen de pijn, verklaart Brand. Het ging voortdurend op en af. Met z’n drieën zijn de beurten op kop langer. De nattigheid en de vele bochten vroegen ook het uiterste van de techniek. Mollema, ook in Alkmaar van de partij, bekende dat het weer even wennen was. ‘Het is een beetje vreemd als je nog 10, 15 minuten moest wachten om te weten of je hebt gewonnen.’

Het onderdeel is nog geen strijd tussen de allerbesten. Specialisten als Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Dylan van Baarle sparen liever hun krachten voor het individuele nummer. Dat staat later deze week op het programma. De verschillen binnen de teams zelf zijn ook groot. De Italiaanse Elisa Longo Borghini rijdt zondag lek, maar slaagt erin op eigen kracht haar beide ploeggenoten te achterhalen.

Het zijn kanttekeningen die de wereldkampioenen zondag koud laten. Ze beklimmen stralend het ereschavot, dat zo op het oog meer ruimte biedt dan het podium in Alkmaar waar het dringen was; alweer een groeistuip overwonnen. Lucinda Brand op de vraag of hier geschiedenis is geschreven: ‘Zeker. Hier kwamen we voor.’