Nederland heeft goud in zicht op 4x400 gemengd, maar wordt gediskwalificeerd na val Bol

Femke Bol valt en wordt ingehaald door de Amerikaanse Alexis Holmes Beeld AFP

Snel krabbelt Femke Bol op, als ze vlak voor de finish va de 4x400 meter estafette op de grond is gekwakt. Misschien zit er nog een medaille in, denkt ze. Als derde komt ze nog over de finish, maar het levert geen eremetaal op. Het is verplicht om met het stokje over de finish te komen en dat metalen buisje was al over de eindstreep en op het middenterrein gerold. Een reglementaire finish was daarmee niet meer mogelijk.

Opvallend genoeg viel eerder op de avond Sifan Hassan op de 10.000 meter ook niet ver voor de finish, waardoor ook zij een podiumplek kon vergeten.

Nederland lag lange tijd goed op koers. Nadat Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Isaya Klein Ikkink waren geweest, begon slotloopster Bol als leider. Het was een uitstekende positie voor de vrouw die doorgaans het verschil weet te maken voor Nederland.

Bol zag in het laatste rechte stuk de Amerikaanse Alexis Holmes naderen. ‘Misschien schrok ik van haar', zei Bol na afloop. ‘Ik heb geen idee. Ik kreeg mijn benen niet meer goed voor me uit. Waarom ik nu viel, weet ik nu echt nog niet. Ik voel me sterker dan ooit en dan gebeurt dit.’

Slotloopster Holmes zag terwijl Bol op de grond lag de winnende tijd van 3.08,80 op het scorebord verschijnen, een nieuw wereldrecord op dit jonge nummer. Het staat pas 2019 op het WK-programma.

De teleurstelling bij het Nederlandse viertal na afloop was groot. Een bedremmelde Bol wist niet te verklaren wat er was mis gegaan. En terwijl ze naar antwoorden zocht, legde Bonevacia zijn arm om haar schouder en stelde dat het beter was om op de positieve zaken te focussen.

Wat dat was? ‘Dat zij allemaal hele sterke races hebben gelopen, alle drie', stelde Bol. ‘Het wordt nog een mooi toernooi.’