Nederland - Gibraltar: een voetbalgrap met een magere uitslag

Doelworsteling in het strafschopgebied van Gibraltar. Het lukt Matthijs de Ligt en Wout Weghorst niet tot scoren te komen. Oranje won mager met 3-0. Beeld Jiri Buller / de Volkskrant

Nederland - Gibraltar, voor de EK-kwalificatie, was in zekere zin een grap. Veel lachende mensen hadden een plekje gevonden in het stadion. Ontspanning, door het volledige gebrek aan spanning. Een wedstrijd zoals die nu eenmaal in zo’n poule op het programma staat, met profs uit hogere echelons tegen liefhebbers, van de rots in het puntje van Zuid-Europa in dit geval.

Het gaat dan alleen om de hoogte van de uitslag. Grofweg: boven de 5-0 is aardig, minder is matig. Bij de vorige kwalificatie was het 6-0 en 7-0. Het was dus matig, die 3-0, ook omdat Gibraltar ruim 40 minuten met tien man speelde. En hoe hoog de winst ook was, die weegt sowieso niet op tegen de nederlaag met 4-0 tegen Frankrijk van afgelopen vrijdag. Een soort grap dus, zo’n wedstrijd, hoewel bij het maken van de broodnodige goals geen trucs zijn toegestaan als in de zeldzame sketch over voetbal van Koot en Bie, in de onmetelijke archieven opgedoken op de dag van de dood van Wim de Bie.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Kees van Kooten is de Cruijff-achtige voetballer en Wim de Bie de robuuste doelman. Het filmpje stamt uit 1973 en is opgenomen op een heerlijk veld met een mooie zandplek in de doelmond. Het heet: Vier manieren om een doelpunt te maken. Vragen hoe laat het is, is methode 1, waarbij de aanvaller vlakbij de doelman vraagt hoe laat het is en dan snel scoort, als de doelman naar zijn horloge kijkt. Vervolgens het Tita Tovenaar effect, waarbij de aanvaller opeens achter de doelman staat en scoort. Drie is de Vermomming en vier een wat zonderlinge methode: de Slok vitriool.

Een list verzinnen

Vier keer slaagt de list. Dat was in feite wat Oranje te doen stond, een list verzinnen om de muur af te breken, maar de ploeg van Ronald Koeman was lang niet zo vernuftig als Van Kooten vijftig jaar geleden. Gewoon voetballen in oranje, zonder vermomming, over de vleugels. Lange spits, Wout Weghorst, combineren, snel van vleugel wisselen. Backs mee naar voren. Ze deden hun best, maar de muur was vrij hecht en talloze ballen vielen net niet goed.

Is zo’n wedstrijd als Nederland - Gibraltar dan leuk? Ja en nee. Nee dus, om de voorspelbaarheid. Ja, omdat de tribunes volstromen met talloze gezinnen, met kinderen. Kinderen zijn vrolijk. Die mogen mee naar het voetbal, misschien wel voor het eerst. ‘Een vriend van mij denkt dat Gibraltar gaat winnen’, zei een jongen tegen zijn vader. ‘Dat zou best kunnen’, was diens antwoord. Velen zwaaiden met vlaggen, en bij al die vlaggen zat het rood gewoon aan de bovenkant, en uit een box op het ereterras kwam de geur van hasjiesj. Het wachten was op doelpunten.

Maar eerst was daar die prachtige minuut stilte voor Thijs Slegers, oud-verslaggever en perschef van PSV, die kort voor zijn dood nog aandacht vroeg voor de werving van stamcel- en bloeddonoren. En net als vrijdag in Frankrijk debuteerde een Feyenoorder. Even hielden de supporters hun adem in, want Mats Wieffer kreeg kort na rust een gemene schop van Liam Walker, waarna Gibraltar nog met zijn tienen overbleef. Het was toen net 2-0 geworden, pas 2-0, door een geplaatste kopbal van Nathan Aké, die met een van richting veranderd schot ook 3-0 maakte. Gelukkig stond Wieffer weer op, nadat vrijdag Lutsharel Geertruida geblesseerd raakte in Saint-Denis. Feyenoord heeft het duo hard nodig in de beslissende fase van het seizoen.

Debuut in eigen stadion

Het was leuk om naar Wieffer te kijken, de middenvelder met zijn debuut in het eigen stadion, de Kuip. Ook al zo bijzonder. In de basis stonden twee spelers uit de gemeente Borne, in Overijssel. Wieffer en spits Wout Weghorst. Borne was daarmee net zo goed vertegenwoordigd als Rotterdam (Wijnaldum en Dumfries), terwijl in Amsterdam slechts één basisspeler is geboren: Xavi Simons.

Wieffer liep, passte met veel vertrouwen. Bijna alles ging via hem op het middenveld, want Memphis Depay was op papier middenvelder. Hij vertoefde logischerwijs in de buurt van spits Wout Weghorst, die nu en dan een aardige kans kreeg, doch niet tot scoren kwam. Het was aanvallen, aanvallen, tegen verdedigen verdedigen. En voor rust viel ook slechts één doelpunt, uit een kopbal van Memphis Depay, na een voorzet van Dumfries. Dat was het dan. De kwalificatie voor Oranje gaat pas verder in september, met duels tegen Griekenland en Ierland. Eerst is in Nederland de finaleronde van de Nations League, met Kroatië als eerste tegenstander op 14 juni. Maandag juichte het publiek, voor de 3-0. Best grappig.