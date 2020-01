Nederland en Rusland maken de dienst uit bij EK afstanden

Pavel Koelizjnikov wint de 1.000 meter in een baanrecord. Hij was ook de beste op de 500 meter en de teamsprint. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het duurde tot de laatste van veertien afstanden voordat een Europese titel niet door een Nederlandse of Russische schaatser werd opgeëist: de Belg Bart Swings won de massa start. De uitschieter kon niet verbloemen dat de tweede editie van de EK afstanden een tweestrijd was. De Nederlanders behaalden meer titels: 8 om 5. Maar de Russen veroverden evenveel eremetaal: 17 medailles.

Dat Nederland, de schaatsgrootmacht, het voor eigen publiek goed zou doen, kwam niet als een verrassing. Dat gold volgens bondscoach Kosta Poltavets ook voor de prestaties van zijn Russen. ‘Je had dit van tevoren kunnen voorspellen’, zei de Nederlands-Oekraïense coach. ‘Het zou altijd een landenwedstrijd Nederland-Rusland worden, met een paar schaatsers uit andere landen.’

De stelligheid van Poltavets was gebaseerd op de sportieve realiteit. De Russische schaatsers zijn dit seizoen sterk bezig en dus vielen ereplaatsen wel te verwachten. Maar dat ze überhaupt in Thialf welkom waren, leek in tegenspraak met de uitspraak van het Wada van begin december. Vier jaar schorsing kregen de Russen opgelegd, voor de Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en andere ‘grote evenementen’. Alleen Russische atleten, die konden aantonen nooit met doping in aanraking te zijn geweest, zouden er welkom zijn.

Toch was de Russische ploeg compleet in Heerenveen, want het was al snel na de uitspraak van Wada duidelijk dat de individuele sportbonden liever afwachtten voordat ze tot uitsluiting zouden overgaan. Erg duidelijk was het Wada niet. Vooral de vraag hoe atleten moeten bewijzen altijd schoon te zijn geweest of hoe wordt bepaald dat ze dat niet zijn, is niet bevredigend beantwoord. Thomas Bach, de voorzitter van het IOC, riep vrijdag het internationaal sporttribunaal CAS, dat de schorsing advies van het Wada zal toetsen, op te komen tot een ‘waterdicht’ besluit. En het liefst een beetje vlot.

Ondertussen houden de sportbonden hun adem in, de internationale schaatsunie ISU ook. In Thialf maakte ISU-bestuurslid Sergio Anesi zich schielijk uit de voeten toen hem werd gevraagd wat de status van de Russische schaatsers is. ‘We hebben nog niets besloten’, mompelde hij. Al weglopend voegde hij eraan toe dat hij op een snel oordeel van het CAShoopte. Of dat voor de WK afstanden (13-16 februari) zal komen, is onduidelijk.

Poltavets houdt er in ieder geval rekening mee dat zijn voltallige ploeg in Salt Lake City aan de start zal verschijnen. Ondertussen rest hem en zijn pupillen niets anders dan afwachten. Poltavets: ‘We kunnen er niets over zeggen. We weten niets.’

In de aanloop naar de Spelen in Zuid-Korea, waar Rusland ook voor werd uitgesloten, was er sprake van een anti-Russische stemming onder de schaatslanden. Zo was onder meer Kjeld Nuis zeer uitgesproken. Bij het EK was er van onbegrip of aversie tegen de Russen weinig te merken.

Sven Kramer drukte zich na zijn tweede plaats op de 5 kilometer, zaterdag diplomatiek uit over de kwestie. ‘Je kunt er alles van vinden, maar op dit moment moet ik ervan uitgaan dat het goed en clean gebeurt. Ik kan alleen op de feiten afgaan en ervan uitgaan dat ze dezelfde regels hebben als wij.’

De kans is er dat de komende jaren dezelfde regels zullen gelden voor de Russische schaatsers zoals bij de Spelen van Pyeonchang. Toen werden sporters uitgesloten die ooit in verband waren gebracht met doping of een schorsing hadden uitgezeten, ongeacht of dat verband hield met de Russische dopingzwendel tijdens de Winterspelen van Sotsji in 2014.

Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov waren niet welkom in Pyeongchang omdat zij beiden al eens geschorst waren geweest, ver voor het Sotsji-schandaal. Koelizjnikov, winnaar in Heerenveen van de teamsprint, de 500 en 1.000 meter (in een baanrecord: 1.07,09) gaat ervan uit dat hij de Spelen misschien nooit zal halen, vertelde hij bij de NOS.

Joeskov, die in Heerenveen tweede werd op de 1.500 meter en derde op de 5 kilometer, heeft ook weinig fiducie in zijn olympische toekomst. Hij heeft de hoop al opgegeven toen hij in Pyeongchang, hij was in de bloei van zijn carrière, persona non grata was. De Spelen, vertelde hij meermaals in de Russische media, hebben hun glans voor hem verloren. Hij richt zich op andere doelen, wereldrecords voorop.

De Russen hebben er ervaring mee, met het leven tussen hoop en vrees. Twee jaar geleden zaten ze in dezelfde situatie. Hun vorm leed er niet onder en ook nu lijkt de onzekerheid de prestaties niet in de weg te zitten. Poltavets: ‘Het missen van de Spelen in Zuid-Korea was frustrerend. Maar je moet de klappen in het leven opvangen. Je wordt er sterker van.’