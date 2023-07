Nederland dringt met WK-ticket door tot de elite van de cricketsport

De Nederlander Bas de Leede in actie tegen Schotland. Beeld Getty

Cricket is van oudsher een onderonsje van Gemenebestlanden, waarbij Nederland de rol vervult van The Best of the Rest. Als opkomend cricketland heeft de ploeg aan vier eindronden mee mogen doen. Zonder veel succes.

Van de twintig wedstrijden werden er twee gewonnen, tegen Namibië en Schotland. Enkele jaren geleden besloot de wereldbond om het aantal deelnemers op het WK te reduceren van veertien naar tien. Een echt elite-toernooi derhalve.

Zonder veel fiducie reisde Oranje daarom af naar het kwalificatietoernooi in Zimbabwe. Van de tien deelnemende landen zouden er maar twee een toegangsbewijs voor het WK krijgen. Grote favorieten waren de West-Indies (wereldkampioen in 1975 en 1979) en Sri Lanka (wereldkampioen van 1996). Ook het gastland Zimbabwe is een klassieke cricketnatie. Een pluspunt voor Nederland: de ploeg is sterker dan ooit met enkele spelers die hun wortels hebben in India en Nieuw-Zeeland.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

De ploeg leek te zullen sneuvelen in de groepsfase, totdat op 24 juni het Mirakel van Harare geschiedde. Tegen de Nederlandse werpers sloegen de West-Indies 374 runs bij elkaar, een hoog aantal. Maar Nederland slaagde erin precies evenveel punten te scoren. Vervolgens won Nederland de beslissende ‘superover’ dankzij Logan van Beek. De in Nieuw-Zeeland geboren allrounder sloeg 30 runs bijeen op 6 ballen, een wereldrecord. Vervolgens wierp de 32-jarige ook nog eens twee Westindische spelers uit.

Het betekende dat Oranje de play-offs mocht spelen. De vraag was wie er achter het oppermachtige Sri Lanka op de tweede plek ging eindigen. Zimbabwe verloor onverwacht van Schotland. Het betekende dat Nederland bij een ruime zege op de Schotten tweede zou worden. En zulks geschiedde, met name dankzij een fantastische prestatie van Bas de Leede. De 23-jarige uit Nootdorp wierp vijf Schotten uit en sloeg 123 runs bij elkaar.

Daarmee was De Leede, die voor het Engelse Durham uitkomt, de vierde speler uit de geschiedenis van het eendaagse cricket die zoiets presteerde. Nederland mag nu naar het WK India, een land dat ruim drie miljoen geregistreerde cricketers telt, tegen slechts 6.500 in Nederland. Het deelnemersveld bestaat verder uit Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan en titelhouder Engeland.