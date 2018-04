Nederland bijt van zich af tegen felle Ieren en gaat soeverein aan kop in de groep

Op het doorweekte veld toonde Nederland zijn technische surplus en beten de vrouwen ook van zich af na pittige tackles van de Ieren. Het spel werd steeds slordiger en coach Wiegman constateerde dat haar ploeg zich met twee treffers tekort deed. 'We hebben de Ieren dit keer weggespeeld, 2-0 was een magere uitslag', zei ze, voor de camera's van SBS.



Scherp was het contrast met de ambiance in Eindhoven en de vrouwen dromen al van nog grotere theaters. Miedema ziet zichzelf al spelen in de Kuip of de Arena. 'Maar het vrouwenvoetbal moet nog een volgende stap zetten om voor 50 duizend mensen te kunnen spelen.'



Ze bedoelt een hoofdrol op het WK en de Ierse coach Colin Bell noemde Nederland al het 'beste team van de wereld'. Het is wat voorbarig, maar het vrouwenteam speelt even frivool als aanvallend. Ook in Dublin was Jackie Groenen de dirigent van de ploeg. Ze moest kiezen tussen judo en voetbal en heeft haar vader al overtroffen. 'Hij voetbalde in de jeugd bij Willem II en later in België. Ik speelde vroeger altijd met jongens, ik wist niet beter.'