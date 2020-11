Nederland als springplank voor een interlandcarrière

Nicolas Tagliafico Beeld BSR Agency

Menig bondscoach zit vanavond klaar voor de wedstrijden van PSV, Feyenoord en AZ in de Europa League, na gisteravond al Ajax te hebben aanschouwd in de Champions League. En dan niet alleen die van Nederland, Noorwegen, Zweden en Servië, maar ook die van toplanden als Argentinië, Brazilië en Duitsland.

Ajacied Nicolas Tagliafico en PSV’er Philipp Max waren de laatste interlandperiode basisspeler bij respectievelijk Argentinië en Duitsland. David Neres, eveneens van Ajax, speelde in 2019 zeven interlands voor Brazilië en kwam vorige week uit voor het Olympisch elftal, net als PSV’er Mauro Junior en Twente-spits Danilo. Feyenoorder Marcos Senesi zat in de voorselectie van Argentinië en de Duitse bondscoach Jogi Löw zei de deur open te houden voor Mario Götze die bij PSV flink is opgeleefd.

Het is een opvallende ontwikkeling. Onmiskenbaar hebben de uitstekende prestaties van Ajax in het Europees voetbal de laatste jaren bijgedragen aan de verhoogde status van het Nederlandse (top-) clubvoetbal. Ajax betaalt sinds een paar jaar bovendien salarissen die kunnen tippen aan die van de Europese subtop en investeerde grif in de begeleiding.

Duurzame carrièreopbouw

Maar ook bij de andere topclubs is de grond vruchtbaar voor een aansprekende interlandloopbaan. Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord en vroeger van onder meer PSV en Tottenham Hotspur, wijst tijdens onderhandelingen met spelers en hun zaakwaarnemers op de kans om aan een duurzame carrièreopbouw te doen. ‘Spelers kunnen sneller meer verdienen in andere competities, maar in Nederland is de kans op speelminuten groter en je kunt hier net zo goed international worden. Er wordt hier een type voetbal gespeeld waar bondscoaches van houden.’

De status van international is belangrijk voor de marktwaarde van een speler, bevestigt zaakwaarnemer Henk Timmer. Het makelaarskantoor waar Timmer voor werkt, maakte Feyenoord en Marcos Senesi anderhalf jaar geleden warm voor elkaar. ‘Marcos is hartstikke slim. In Nederland kan hij wennen aan Europa en het voetbal dat daar gespeeld wordt. In de topcompetities staan er vijf anderen voor je klaar als je even minder presteert. De Nederlandse topclubs hebben ook gewoon een goede naam in Zuid-Amerika.’

Het kunstgras, voor sommige topspelers een hindernis, verdwijnt gestaag en de weerstand mag niet altijd even hoog zijn tijdens eredivisieduels, dat is die in Europese wedstrijden meestal wel. Timmer: ‘Dan kijkt heel Europa mee.’

Arnesen hoopt het contract van Senesi op te waarderen voordat hij daadwerkelijk international wordt. ‘We merkten toen Sinisterra voor Colombia debuteerde de interesse toenam. Logisch, dat is ook een topland.’

Roger Schmidt

PSV kwam aan zijn hoogwaardige internationals door het aanstellen van de hoog aangeschreven Duitse coach Roger Schmidt. Al is de komst van Max en Götze daar niet alleen op terug te voeren. Het kantoor dat Max begeleidt, had in Nederland al goede ervaringen met andere cliënten als Mark Uth en Tim Handwerker.

Max kon ook naar Atalanta en Schalke, maar PSV werd gezien als de club waar de back zich het best kon ontwikkelen, ook door het speltype. Max is geen pure mandekker, maar raast het liefst van achter naar voor. Hij heeft een excellente traptechniek waarmee hij al zes assists gaf en tweemaal scoorde. Schalke beleeft een dramaseizoen, Atalanta heeft in Max’ landgenoot Robin Gosens al een uitstekende linksback. Ook de route van Gosens, eveneens sinds kort international, ging via de eredivisie.

‘Je moet speelminuten maken, dat is het belangrijkste. Geld komt vanzelf als je veel en goed speelt,’ zegt Ali Dursun, begeleider van Frenkie de Jong en Orkun Kökcü. ‘In de eredivisie zijn de selecties minder groot en is het niveau net iets makkelijker om in te stappen dan in de toplanden.’

Kökcü koos voor een langer verblijf bij Feyenoord, hij is dit jaar international van Turkije geworden. AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal, eveneens begeleidt door Dursun, debuteerde bij Marokko met een doelpunt. ‘Dat ziet Chelsea bijvoorbeeld, omdat hun speler Hakim Ziyech ook Marokkaans international is. Dat is toch prettig.’

Kroon

Naast het verhogen van de eigen marktwaarde is er natuurlijk de eer. Op een eindtoernooi spelen, zien voetballers als de kroon op hun carrière. Om het EK 2020 te halen, kwam Ryan Babel een halfjaar naar Ajax. Davy Klaassen blies bij Ajax zijn carrière als international nieuw leven in.

AZ leverde de laatste vijf debutanten aan het Nederlands elftal. Bruno Martins Indi liet zich verhuren aan de Alkmaarders met als doel: terugkeren in Oranje. PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré, ook gewild door Southampton wil via Eindhoven naar de Africa Cup. Op Madagaskar speelde hij vorige week voor het eerst in zijn loopbaan 90 minuten.

Arnesen kan spelers en hun begeleiders wijzen op Uros Spajic, door Feyenoord gehuurd van Krasnodar. ‘Hij is weer bij het Servisch elftal gekomen na een jaar zonder interlands. Je kunt je in Nederland gewoon uitstekend in de kijker spelen. Dat zingt rond in de voetbalwereld.’