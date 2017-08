Nederlaag voor De Boer in Premier League-debuut: 'zijn' Crystal Palace verliest met 0-3

Zo vrolijk als de cheerleaders was De Boer kort voor drieën het veld van het zonovergoten Selhurst Park betreden, in het spoor van zijn spelers. Met zijn lichtbeige broek en marineblauwe jasje zou hij niet hebben misstaan op een plezierjacht. En plezier had hij, klappend en zwaaiend. Groot waren de verwachtingen in Zuid-Londen, nabij Croydon, de grauwe voorstad die tien jaar geleden de ambitie had geuit om meer op Barcelona te gaan lijken. De plaatselijke voetbalclub heeft nu een soortgelijk plan: spelen als Ajax en Barcelona. Bend it like Barcelona.



Hoe zwaar deze taak is bleek al na enkele minuten spelen, toen Huddersfield een uitgelezen kans kreeg om na zwak verdedigen van Patrick van Aanholt de score te openen. Tom Ince, de zoon van Paul Ince, schoot echter te zwak in. Een veeg teken. De wedstrijd tegen het net gepromoveerde team uit Yorkshire was een lakmoesproef. Vorig jaar verloor Palace thuis de ene na de andere wedstrijd tegen 'zwakkere teams'. 'Als ploegen ons de bal geven, dan plegen we te verliezen,' had voorzitter en mede-eigenaar Steve Parish bij de presentatie van zijn nieuwe manager gezegd.