Nederlaag tegen veel sterker Frankrijk maakt einde aan chaotisch toernooi Oranje

De Nederlandse aanvoerster Vivianne Miedema verwerkt haar teleurstelling na de uitschakeling op het EK voetbal tegen Frankrijk. Beeld AP

Lang leek het erop alsof er een nieuw wondertje bij zou komen voor Nederland op dit EK. Frankrijk kreeg minstens zes enorme kansen, maar paal, Stefanie van der Gragt en de fantastisch keepende Daphne van Domselaar voorkwamen keer op keer een goal.

Pas in de twaalfde minuut van de eerste verlenging wist Frankrijk op voorsprong te komen. Daar moest ingrijpen van de VAR aan te pas komen. Die zag dat een tackle van Dominique Janssen niet op bal was, maar op de benen van Kadidiatou Diani. Scheidsrechter Ivana Martinčić legde de bal op de stip, waarna Ève Périsset de bal langs de vingertoppen van Van Domselaar schoot.

Verkeerde inschatting

De winst van Frankrijk was meer dan verdiend, want Nederland kwam de hele wedstrijd nauwelijks in de buurt van het doel. Bondscoach Mark Parsons had van tevoren nog gezegd dat als Nederland zou aanvallen, Frankrijk dat niet zou kunnen. Misschien was dat om zijn collega Corinne Diacre op het verkeerde been te zetten of een grap. Anders moet het een verkeerde inschatting van zijn eigen team geweest zijn, want in de wedstrijd zelf was er nauwelijks iets van terug te zien. Eén keer slechts lukte het Nederland om de bal op het doel te richten, tegenover Frankrijk dertien keer.

Parsons had de opstelling flink door elkaar gegooid voor de wedstrijd in het net niet uitverkochte, maar toch gezellige New York stadionnetje in Rotherham. En dat deed hij niet alleen omdat de van corona herstelde Vivianne Miedema was teruggekeerd en hij de geblesseerde Lieke Martens moest vervangen door Victoria Pelova.

Grootste verrassing was dat hij middenvelder Jill Roord uit de basisploeg haalde. Achterin liet hij bovendien Aniek Nouwen, die tegen Zwitserland geen denderende wedstrijd speelde, op de bank. Haar plek in het centrum werd ingenomen door Dominique Janssen, die als linksback werd vervangen door de jonge Kerstin Casparij (21).

De speelster van Twente speelde pas haar zevende interland en moest het opnemen tegen Kadidiatou Diani (PSG), een van de gevreesde buitenspelers van Frankrijk. Van zenuwen leek ze geen last te hadden, want het was juist Casparij die in het begin een paar keer gedurfd opkwam. Nederland begon sowieso goed aan de wedstrijd, eigenlijk voor het eerst dit toernooi was er van achteruit een fatsoenlijke opbouw te zien.

Grote kansen Frankrijk

Maar na een minuut of twintig namen de Fransen meer en meer het heft in handen en zorgden ze inderdaad voor gevaar vanaf de vleugels. Vooral op rechts wisten Diani en haar clubgenoot Grace Geyoro elkaar een paar keer goed te vinden, maar Nederland hield wonder boven wonder stand.

Bij twee enorme Franse kansen stond alleen Stefanie van der Gragt nog in de weg, een keer redde ze op de doellijn. Ook een sliding van Dominique Janssen voorkwam nog net een Franse voorsprong. Die had er ook al kunnen zijn als een schot van ruim twintig meter van Delphine Cascarino een paar centimeter meer naar links was gevallen. Nu belandde de bal op de paal.

Nederland zette daar nauwelijks meer iets tegenover, de aanvallen die er waren eindigden in hoge, ongevaarlijke voorzetten. In de tweede helft, met Jill Roord voor Lineth Beerensteyn, kwamen de eerste kansjes uit corners, zoals wel vaker dit toernooi. Eén belandde voor de voeten van topscorer Miedema, die nu een keer niet trefzeker was, maar hoog overschoot.

Aan de andere kant wist Daphne van Domselaar met een uiterste krachtsinspanning een kopbal van Wendie Renard uit haar doel te houden. Ook Stefanie van der Gragt kopte nog, voor haar inmiddels routineus, een inzet van de Franse aanvoerder van de lijn. Daarna was het wel even gedaan met de Franse pit, maar in de slotfase leefde de ploeg van Diacre weer op en ontsnapte Nederland opnieuw.

Geyoro hoefde alleen maar tegen de bal aan te lopen na een voorzet van Cascarino, dat deed ze ook, maar merkwaardig genoeg lukte het toch mis te koppen. Van Domselaar redde daarna goed op een schot van Cascarino en hield Nederland in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd met een stijlvolle save op de been, na opnieuw een kopbal van Renard.

In de verlenging sloeg Frankrijk wel toe. De penalty bracht de verlossende 1-0 voor het land, dat de laatste vijf grote toernooien steeds strandde in de kwartfinale.

Moeizaam en chaotisch toernooi

Met de uitschakeling komt een einde aan moeizaam en chaotisch toernooi voor de regerend kampioen. Zowel keeper Sari van Veenendaal als linksbuiten Lieke Martens moest de ploeg geblesseerd verlaten. Tussendoor zaten Jackie Groenen en Vivianne Miedema dagen in isolatie vanwege coronabesmettingen.

Op het veld was het team van bondscoach Parsons zoekende naar vorm en vastigheid. In de drie poulewedstrijden overleefde Nederland hachelijke momenten, maar konden nederlagen worden voorkomen. Met twee overwinningen en een gelijkspel eindigde Nederland achter Zweden als tweede. Door die plek was Frankrijk, zelf groepswinnaar, de tegenstander. En voor dit Nederland is dat land een maatje te groot te gebleken.

De Française Eve Perisset legt aan voor de beslissende strafschop. Keepster Daphne van Domselaar kan haar inzet net niet stoppen. Beeld AFP