Nederlaag met perspectief voor zich terugknokkend PSV

Even leek de Portugese storm van Benfica het huis van PSV omver te blazen, maar helemaal in elkaar donderen deed het niet. Het fundament bleek sterk genoeg, al verloor de ploeg van trainer Roger Schmidt in de play-offs van de Champions League (2-1). PSV herstelde zich knap na een nerveus begin en heeft nog alle kans op het bereiken van de groepsfase van het miljardenbal, met de return in Eindhoven volgende week voor de boeg.

Schmidt wilde in aanloop naar het duel tegen de nummer drie van Portugal niets weten van een test, maar sprak van een finale. Eentje die is uitgesmeerd over twee delen, dat wel. Toch maakte het nieuwsgierig om te zien hoe het vernieuwde PSV, dat tot nu toe imponeerde, zich zou houden tegen een ploeg van Champions League-formaat. Het niveau waarop de club zo graag actief wenst te zijn.

Benfica toonde zich in Estádio da Luz, dat met 20 duizend supporters voor een derde gevuld was, vooral in de beginfase in een aantal facetten de iets betere versie van PSV. De ploeg van trainer Jorge Jesus was dynamischer, geslepener en vaster aan de bal, afgezet tegen de gespannen ogende PSV’ers, onder wie de backs Philipp Max en Phillipp Mwene.

Het was alsof de keel van PSV vanaf de aftrap werd dichtgeknepen. Al kreeg het na de vroege 1-0-achterstand wel weer wat lucht in de longen. De ploeg van Schmidt kwam beter in het spel waarmee het Galatasaray, FC Midtjylland en Ajax bestreed. In de tweede helft drukte het Benfica ver terug op eigen helft en toonde het opnieuw aan meerdere wapens in de ploeg te hebben.

Met de gewonnen Johan Cruijff Schaal tegen Ajax kwam voor PSV twee weken terug een einde aan een periode van drie jaar zonder prijs. Maar de club die vorig seizoen op zestien punten achterstand van Ajax eindigde wil meer. In Eindhoven hunkeren ze naar de eerste landstitel sinds 2018. Deelname aan de Champions League is een andere belangrijke pijler.

Hobbels

Het pad naar het hoofdpodium lag plots bezaaid met hobbels voor PSV toen het bij rust tegen een 2-0- achterstand aankeek. De ploeg leek in de beginfase overdonderd door de 37-voudig kampioen van Portugal en moest toezien hoe Benfica al snel door het hart van de defensie sneed. Max kwam te laat om Rafa Silva de voet dwars te zetten. De behendige Portugees tikte de bal langs de vallende Drommel.

Het was de eerste keer dat PSV op achterstand kwam dit seizoen, al leek het daar niet danig van onder de indruk. Net voor rust volgde een misschien wel hardere dreun, toen Julian Weigl vanuit een hoekschop de 2-0 binnen frommelde. Ook Olivier Boscagli kon op de doellijn het doelpunt niet voorkomen.

Technisch manager John de Jong legde de eerste trits versterkingen al aan het begin van de voorbereiding vast, zodat Schmidt een elftal van formaat op de been kon brengen op de lange weg richting de groepsfase van de Champions League. Tegen Benfica stonden nieuwelingen André Ramalho, Joël Drommel, Marco van Ginkel en Mwene aan de aftrap. Davy Pröpper viel na rust in.

Hoogste podium

Niet alleen sportief wil PSV zich meten met de crème de la crème van Europa. Voetballen op het hoogste podium levert de club ook nog eens minimaal 35 miljoen euro op. Geld dat hard nodig is, wil het alleen al nationaal het gat naar de rijkere concurrent uit Amsterdam dichten, die als kampioen sowieso al verzekerd is van een greep uit de pot met goud.

Knap was het hoe PSV zich tegen de Portugezen in de tweede helft terugknokte in de wedstrijd. Gakpo leek na vijf minuten een doodlopend avontuur aan te gaan toen hij met de bal aan zijn voet naar binnen trok. Zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied belandde echter in de verre hoek.

Götze en Zahavi waren dicht bij de verdiende gelijkmaker, maar de Israëlische spits zag hoe doelman Vlachodimos de bal net voor de doellijn uit zijn doel ranselde. Zo verloor PSV de eerste slag, maar heeft het nog alle kans om voor het eerst in drie jaar weer de groepsfase van de Champions League te bereiken.