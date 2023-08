NEC wint met 3-0, RKC Waalwijk blijft puntloos in de eredivisie

Bas Dost van NEC Nijmegen (links) en Jurien Gaari van RKC tijdens de eredivisiewedstrijd in het Goffertstadion. Beeld Jeroen Putmans / ANP

Het leidde tot opluchting en feestelijke taferelen op de tribunes in Nijmegen. NEC was lange tijd niet veel beter dan RKC, maar maakte richting het eind van de wedstrijd wel duidelijk het verschil. Middenvelder Magnus Mattsson scoorde twee keer, terwijl ook de deze week aangetrokken Bas Dost als invaller waarde had met een assist.

NEC herstelde zich enigszins van de zwakke competitiestart en wendde de eerste mini-crisis van het seizoen af. De ploeg van trainer Meijer verloor de eerste twee duels van Excelsior en Heracles. Na de nederlaag in Almelo vorige week, wachtte een groep boze supporters de spelersbus op.

De resultaten tegen Excelsior en Heracles, en vooral het vertoonde spel strookten niet met de torenhoge ambities van de club van miljardair en investeerder Marcel Boekhoorn. In Nijmegen dromen ze stiekem van Europees voetbal of in ieder geval een plek in de play-offs, aan het eind van het seizoen. Afgelopen jaar eindigde NEC als twaalfde.

Groen, rood en zwart

Een sfeeractie voor de wedstrijd met veel groen, rood en zwart papierwerk (de kleuren van NEC) op de tribunes, moest de spelers een extra zetje geven. Al stond er ook nog een duidelijke boodschap op een groot spandoek dat werd ontrold aan de lange zijde van de tribune: ‘Draag ons shirt met trots’, viel er te lezen.

RKC was het seizoen even teleurstellend begonnen als NEC. De Waalwijkers verloren de eerste twee wedstrijden van Heerenveen en AZ. En ook in Nijmegen had de ploeg van nieuwbakken trainer Henk Fraser het in de openingsfase lastig, al kreeg Michiel Kramer wel de eerste grote kans. Hij miste van dichtbij, oog in oog met doelman Jasper Cillessen.

Aan de andere kant wist NEC wel te scoren. Sontje Hansen, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, en Calvin Verdonk combineerden vlot over de linkerflank, waarna Verdonk de bal vanaf de achterlijn laag voor gaf. Mattsson tikte de bal in twee instanties van dichtbij binnen.

Bas Dost

Hoe ambitieus NEC is, bleek afgelopen week nog maar eens. Na de twee verliespartijen werd Bas Dost aangetrokken. De 34-jarige spits, die vorig jaar onder contract stond bij FC Utrecht, was transfervrij en tekende een eenjarig contract in Nijmegen. Onder meer Vitesse, Heracles en PEC hadden interesse in de spits, maar konden naar verluidt niet voldoen aan zijn salariseisen.

De achttienvoudig international begon op de bank, maar kreeg een klaterend applaus vanaf de tribunes toen hij na een uur aan zijn warming-up begon. Even daarvoor hadden diezelfde supporters opgelucht ademgehaald toen RKC-speler David Min de bal tegen de onderkant van de lat kopte.

De ingevallen Dost stond in de negentigste minuut aan de basis van het tweede doelpunt van NEC. De boomlange spits kopte de bal door op de sprintende Mattsson. De Deen schoot eerst op Vaessen, maar werkte de rebound wel achter de doelman. In blessuretijd bepaalde Rober González de eindstand op 3-0. Zo pakte NEC de eerste drie broodnodige punten van het seizoen en bleef RKC ook na drie wedstrijden nog zonder punten.