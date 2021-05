NEC verslaat NAC in play-offs en promoveert naar eredivisie

Jonathan Okita van NEC viert de 1-2 tijdens wedstrijd tegen NAC. Beeld ANP

De winnende treffer kwam in de 89e minuut op naam van Jonathan Okita. De Duitser werkt de bal na een voorzet van Souffian El Karouani knap binnen. Het was de tweede keer dat NEC op voorsprong kwam. Cas Odenthal opende in de 26e minuut de score. NAC Breda maakte in de 70e minuut via invaller Sydney van Hooijdonk gelijk.

NEC eindigde dit seizoen in de reguliere competitie als zevende. Het elftal van coach Rogier Meijer versloeg in de play-offs eerder Almere City FC (0-4) en Roda JC (3-0).

De promotie van NEC is vrij opmerkelijk. De Nijmegenaren eindigden in de reguliere competitie als zevende in de eerste divisie en verloren liefst twaalf wedstrijden. In de play-offs versloeg NEC eerst Almere City FC (0-4) en daarna Roda JC (3-0).

NAC Breda, de nummer 5 van de competitie, startte als lichte favoriet. De spelers van de Brabantse club werden anderhalf uur voor de wedstrijd bij het stadion verwelkomd door een paar duizend supporters. Op het plein voor de hoofdingang staken de fans vuurwerk af en zongen ze liederen.

Geen thuisvoordeel

Ook op de tribunes tijdens de wedstrijd liet de aanhang van NAC, 2500 mensen in totaal, zich horen. Buiten het stadion bleven supporters die geen kaartje hadden bemachtigd vuurwerk afsteken. Het zorgde weer een beetje voor een sfeer die vanwege het coronavirus al lang niet meer in Nederlandse stadions te zien is.

Het thuisvoordeel was in de eerste helft op het veld niet echt te merken. NAC, dat donderdag na strafschoppen in de halve finales van Eredivisionist FC Emmen won, wist nauwelijks iets te creëren. Ook voor NEC waren de mogelijkheden in een nerveuze eerste helft schaars.

Jordy Bruijn noteerde in de 12e minuut de eerste serieuze schotkans voor NEC, maar de bal ging naast. De middenvelder had even later wel succes. Na een overtreding van Thom Haye legde Bruijn de bal in de 26e minuut op het hoofd van Cas Odenthal: 0-1.

NAC werd pas na een half uur gevaarlijk. Kaj de Rooij kopte de bal net over en ook Marouan Azarkan trof net geen doel. Kort voor rust liet Jonathan Okita een kans op de 0-2 onbenut. Zijn schot ging net naast.

NAC-coach Maurice Steijn bracht na een uur spelen Sydney van Hooijdonk in de ploeg en met succes. De aanvaller werkte in de 70e minuut de bal, na een voorzet van Robin Schouten, binnen. NAC leek door te drukken, maar het was juist NEC dat kort voor tijd op fraaie wijze via Okita toesloeg.

De politie moest na de nederlaag van NAC ingrijpen bij het voetbalstadion in Breda. Supporters van NAC probeerden het stadion in te gaan. De politie moest ze met wapenstokken en schilden tegenhouden. Supporters bekogelden de politie met hekwerken, fietsen, vuurwerk en glas.