NEC-doelman Mattijs Branderhorst: ‘Begin dit seizoen zat alles tegen, nu zat alles mee’

NEC-doelman Mattijs Branderhorst moet dit keer buigen. De Feyenoorder Santiago Gimenez scoort 3-3. Beeld ANP

Hoe sta je op na zo’n avond?

‘Je moet zeggen: met gemengde gevoelens. In de 88e minuut stonden we nog 2-0 voor. Maar eerlijk gezegd voel ik me, ja, heel goed. Als team hebben we een heel goed niveau laten zien. En ik zeker ook. Ik heb genoten, en dat doe ik nu nog wel. Het is mooi, al die aandacht. Om zo op te vallen. Daar word je toch keeper voor. Dat heb ik ook wel gemist.’

Je bent, na tweeëneenhalf seizoen als eerste doelman bij NEC, door de komst van Jasper Cillessen afgelopen zomer reservedoelman geworden. Alleen in de beker keep je. Dit was dus meteen je laatste wedstrijd.

‘Ik wist vooraf: elke wedstrijd is een finale. Toen de loting bekend werd, dacht ik wel: kloten, Feyenoord-uit. Dat méén je niet. Maar ik had het er later met mijn vader over en concludeerde: eigenlijk is dit een geweldig affiche. Zo heb ik de wedstrijd ook benaderd. En het was echt een heerlijke avond, alles zat erin. Pak je ook nog een record mee.’

Er waren vooraf mensen die niet begrepen dat Cillessen, 63-voudig international, niet gewoon keepte in deze voor NEC enorm belangrijke wedstrijd.

‘Hebben die mensen mijn wedstrijden vorig seizoen niet gezien? Ik ben niet zomaar een tweede keeper. Ik ben mijn plek nooit verloren. Het seizoen was al begonnen toen Jasper kwam. Er ontstond een situatie waarvan ik de dupe ben geworden. Ik verwijt daarin niemand iets bij de club. Maar de timing kon niet slechter. Ik heb het positief opgepakt. Ik vroeg me de laatste jaren af: wat moet ik nog doen om bij Oranje te komen? Jasper heeft die ervaring en bij grote clubs (Ajax, Barcelona, Valencia, red.) gekeept. Een ideale graadmeter om daar dagelijks mee te trainen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het verschil minder groot is dan verwacht. En dat ik niet gelukkig word van de reservebank.’

Je contract loopt af na dit seizoen. De voetbalwereld is opportunistisch. Maak je een paar blunders dan heeft dat invloed. Hoe stond je woensdagochtend op?

‘De wedstrijd was pas om 21.00 uur. Eerlijk gezegd heb ik daar een hekel aan. De dag duurt heel lang. Maar de zenuwen kregen nooit echt vat op me. Ik had er gewoon zin in. Het liep meteen lekker. Niets is fijner voor een doelman dan dat je direct een paar lekkere ballen krijgt. Zeker als je weinig wedstrijdritme hebt. Die had ik allemaal klemvast. Dan geef je een signaal af naar je medespelers. Maak je geen zorgen, ik sta er. Niet alle reddingen waren moeilijk. Maar als doelman kun je reddingen er ook makkelijk uit laten zien door je goed te positioneren, door je voetenwerk. Dat valt alleen de kenner op. Een van de mooiste reddingen was rond de 65e minuut op een inzet van Geertruida. Dan kom je echt in een flow, denk je: er komt niks in vandaag! Helaas kwam dat niet uit.’

Aan Andries Noppert zie je dat het snel kan gaan: in een jaar van reservedoelman naar keepen op het WK. Hebben er al clubs gebeld vandaag?

‘Interesse komt nooit zo snel bij een speler terecht. Maar ik denk dat het wel meehelpt om clubs te overtuigen. Je moet als keeper nooit opgeven. Remko Pasveer debuteerde op zijn 38e in de Champions League. Ik denk dat ik bij de top 6 of top 8 meekan, wil geen stap naar beneden zetten, eerlijk gezegd. Deze avond kwam dus op een ideaal moment. Begin dit seizoen zat alles tegen voor me, nu alles mee.’

Nog iets opvallends: je leek in de rust van de verlenging een Feyenoordliedje mee te zingen. Was dat een open sollicitatie?

Lachend: ‘Nee, hoor. Tijdens een wedstrijd ben je zo gefocust. Dan laat je dat tijdens zo’n rustmoment even los. Ik kende dat deuntje, betrapte mezelf erop dat ik het meezong. Ik kreeg later een hoop leuke reacties van Feyenoordfans. Maar als er een ander liedje was gedraaid, had ik dat meegezongen. ’