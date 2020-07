NBA-teams hervatten competitie op één en dezelfde plek: het coronavrije Disney World

LeBron James werkt met de LA Lakers ontspannen een training af in een van de sporthallen van Disney World in Orlando. Beeld AFP

‘Waarschijnlijk zijn we hier op de veiligste plek op aarde’, verwoordde Jrue Holiday, spelverdeler van de New Orleans Pelicans, het overheersende sentiment in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie die donderdagavond na een coronastop van vier maanden verder gaat.

In Disney World, Florida, ronden 22 teams het seizoen af in een van de buitenwereld afgesloten omgeving. De geïmproviseerde speelzalen bevallen, verveling en irritatie blijven vooralsnog uit en het belangrijkste: een recente testronde leverde onder 346 spelers nul positieve uitslagen op. In de zogeheten ‘bubbel’ in Orlando lijkt zich momenteel een zorgvuldig georganiseerd sprookje te voltrekken.

Zoals vaker gaf de NBA het goede voorbeeld in het Amerikaanse sportlandschap. In een week waarin honkbalcompetitie MLB in de buitenwereld struikelend uit de startblokken schoot met een uitbraak van het virus bij de Miami Marlins, ging het in basketbalkringen zowaar over het spelletje. Zal LeBron James zijn vierde titel pakken? Wie kan Giannis ‘The Greek Freak’ Antetokounmpo en zijn Milwaukee Bucks te bedreigen in de oostelijke divisie?

Stripclub

Het evenwicht is wankel, het coronavirus onvoorspelbaar en in een volgende fase mogen familieleden zich bij de spelers voegen, maar zorgen zijn er vooralsnog nauwelijks in Disney World. Alleen Lou Williams, in dienst van de Los Angeles Clippers, gaf aanleiding voor rumoer. Hij verliet de bubbel voor een begrafenis in Atlanta en belandde in een stripclub, naar eigen zeggen voor een vlugge maaltijd. Bij zijn terugkeer in Orlando werd Williams tien dagen in quarantaine geplaatst. Hetzelfde overkwam Richaun Holmes van de Sacramento Kings, die de regels overtrad door kippenvleugels van buiten de bubbel te bestellen en de maaltijdbezorger tegemoet te komen. Verder waren er geen noemenswaardige incidenten. Op de kliklijn die de NBA in het leven riep, bleef het stil.

Het basketbalteam van de Toronto Raptors arriveert bij Disney World, de komende weken de plaats van handeling van de strijd in de NBA. Beeld Reuters

De afgelopen dagen kregen televisiekijkers middels oefenwedstrijden een voorproefje van het onwerkelijke decor waarin de wedstrijden worden gespeeld. De drie stadions op het complex van Disney World zijn omgetoverd tot immense, met technologisch vernuft uitgeruste tv-studio’s waarin de basketballers letterlijk in de schijnwerpers staan. Namen van teams en spelers spatten van 5 meter hoge led-schermen. De wedstrijdleiding en statistici begeven zich aan de rand van de parketvloer in een soort drooggelegd, plexiglas aquarium, afgezonderd van spelers en coaches. Bij een gebrek aan toeschouwers zullen supporters en familieleden van spelers tijdens wedstrijden in realtime op de schermen worden getoond. Via Microsoft Teams kunnen ze op de basketballers, maar ook elkaar reageren.

‘We spelen in een computerspel’, sprak Brett Brown, coach van de Philadelphia 76ers. Enkele nieuwe camerastandpunten zijn daadwerkelijk afgekeken uit de gamewereld. Een camera op de zijlijn moet het in de NBA gebruikelijke gevoel van intimiteit tussen spelers en toeschouwers opwekken. Een zogenoemde railcam, onder meer bekend uit het schaatsen, rijdt mee met de spelers.

Protest tegen politiegeweld

Een prangende boodschap is met grote letters op het veld geplakt: Black Lives Matter. Zoals aangekondigd gebruiken de basketballers hun podium om aandacht te vragen voor de strijd tegen sociaal onrecht en politiegeweld. ‘Rust zacht, George Floyd’, sprak Paul George, sterspeler van de Clippers, bij een persconferentie. ‘Hij en veel andere zijn bruut vermoord door de politie.’ LeBron James drong aan op de arrestatie van de agenten die de Afro-Amerikaanse Breonna Taylor in het voorjaar doodschoten in haar woning in Louisville. ‘Ik zal dit blijven aankaarten.’

De 35-jarige James verzette zich maart nog tegen wedstrijden zonder publiek. ‘Ik ga niet spelen’, zei hij destijds, gevraagd naar de mogelijkheid van lege tribunes. Toen de ernst van de situatie enkele dagen later doordrong en de NBA op het punt stond om aan de handrem te trekken, draaide de sterspeler van de Los Angeles Lakers bij.

De omgeving in Orlando doet hem denken aan zijn jeugd, aan de onbezorgde dagen waarin hij nog anoniem over straat kon. Met verbazing zag Kemba Walker van de Boston Celtics hoe zijn beroemde collega, inmiddels met plukken grijs in zijn baard, zonder bewaking over het complex van Disney World struinde. ‘Voor een keer zijn er geen mensen die een handtekening of iets anders van hem willen’, zei Walker over de voormalige tienersensatie. ‘Het moet voor het eerst in een lange tijd zijn dat hij dit meemaakt.’

In Florida geniet James van de kameraadschap met zijn teamgenoten en verklaarde hij het basketbal, zijn grote liefde, gemist te hebben. Bij aanvang van de herstart is het gemoed onder betrokkenen vrijwel unaniem opgewekt: naar omstandigheden blijkt de onderneming in Orlando de beste oplossing voor een ongekend probleem. ‘Als je je bedenkt dat de NBA voor het eerst in haar bestaan een heel dorp op poten moet zetten, dan heeft de competitie het toch behoorlijk voor elkaar', aldus Clippers-coach Doc Rivers.