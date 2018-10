NBA-legende LeBron James switcht naar de LA Lakers

Het nieuwe NBA-seizoen staat in het teken van het avontuur dat superster LeBron James is aangegaan met de Los Angeles Lakers, een topteam in verval. Vier redenen waarom een van de beste basketballers aller tijden en de legendarische club elkaar op het juiste moment hebben gevonden.

LeBron James of ook wel ‘King James’ genoemd. Beeld Reuters

Club en speler delen de schijnwerpers

Voor het eerst speelt LeBron James (33) bij een club die net zo belangrijk is als hij. De Lakers zijn een van de roemruchtste clubs in de NBA. De club stond het recordaantal van 31 keer in de seizoensfinale, met afstand het vaakst van iedereen. 16 keer veroverde het de landstitel . James hoeft dus niet, zoals de afgelopen jaren in Cleveland, een relatief kleine club naar de top te brengen, waardoor alle schijnwerpers op hem zijn gericht.

Ook zal zijn Lakers-tijd niet bepalen of ‘King James’ voor altijd in het rijtje met de beste basketballers ooit genoemd zal worden. Die status stelde hij twee jaar geleden al veilig, toen hij ‘zijn’ Cavaliers op magistrale wijze het kampioenschap bezorgde door in de finale een 3-1-achterstand weg te poetsen. Het was de eerste titel voor de Cavaliers. Daarmee kwam hij de belofte na die hij deed toen hij na het winnen van twee kampioenschappen met Miami Heat terugkeerde naar de regio waar hij opgroeide in armoede, als kind van een alleenstaande moeder.

Dankzij die prestatie voelt hij in LA niet de druk snel titels te winnen. Hij kan met de Lakers zorgvuldigheid boven haast stellen. En dat is volgens James nodig om iets tegenover de suprematie van teams als Golden State Warriors en Houston Rockets te kunnen stellen, die in dezelfde deelcompetitie als de Lakers spelen: ‘Zij kunnen doorgaan bij waar ze gebleven waren. Wij beginnen op nul. We hebben nog een lange weg te gaan.’

Bij de Los Angeles Lakers kan het niet slechter

Al vijf seizoenen lang verliest de zestienvoudig landskampioen vaker dan het wint. Net zo lang haalden de Lakers al niet de play-offs, de langste droogte in de clubhistorie. Alsof Ajax plots een laagvlieger is geworden. Toen in 2013 eigenaar Jerry Buss overleed en zoon Jim de touwtjes in handen kreeg, stortte de club in een bestuurlijke chaos met sportieve malaise tot gevolg .

Geert Hammink is een van de zes Nederlanders die in de NBA speelde. Bij Orlando Magic was hij midjaren negentig teamgenoot van Shaquille O’Neal, kort voordat de boomlange center naar de Lakers trok en daar een clublegende werd. ‘De Lakers waren toen echt een dynasty. Iedereen wilde er spelen. Dat was de laatste jaren wat minder.’

Langzaam begint de zon weer te schijnen in het Staples Center. Jeanie Buss werkte vorig jaar haar broer Jim eruit, herstructureerde de organisatie en stelde clubicoon Magic Johnson aan als directeur. Johnson was ook degene die James overtuigde om naar Los Angeles te komen.

Fans zijn opgelucht dat de club eindelijk weer een vedette in het paars en goud heeft die past in het rijtje Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar en Kobe Bryant. Hammink twijfelt er niet aan dat de Lakers met James weer gaan winnen: ‘Elk team waarin hij speelt is meteen gevaarlijk. En met Brandon Ingram (21) hebben ze een topspeler in de dop. Het komt wel weer goed. Misschien niet meteen, maar hij heeft de tijd.’

LeBron James. Beeld AP

De Los Angeles Lakers willen doorstart maken

Met 33,5 miljoen euro per jaar in de komende vier seizoenen maakten de Lakers van James de bestbetaalde NBA-speler ooit. Geld trok hem alleen niet naar LA, want clubs stonden in de rij hetzelfde bedrag te betalen voor de levende legende die nog geen spoortje sleet vertoont.

De mogelijkheid om een team mede vorm te geven verleidde hem wel. De sportieve armoe heeft de Lakers één voordeel opgeleverd: de club heeft zelfs na het strikken van James nog flink wat salarisruimte over om spelers aan te trekken. Er kan de komende jaren een ploeg om James worden gebouwd. Zo is hij weg uit de vicieuze cirkel waarin hij bij de Cavaliers zat. Steevast lukte het die club niet spelers te vinden die James in de beslissende topduels konden ondersteunen.

Daarnaast onderhield James bij de Cavaliers een moeizame relatie met eigenaar Dan Gilbert, veroorzaakt door de vernietigende brief die Gilbert schreef aan James toen hij in 2010 de club voor de eerste keer verliet. Met Magic Johnson heeft hij bij de Lakers een baas met wie hij wél door een deur kan en die als vijfvoudig NBA-kampioen weet hoe succesvol te zijn.

Direct na de komst van James werd al volop gespeculeerd welke superster er naast hem zou komen. ‘Maar ik weet niet of dat verstandig is’, zegt Geert Hammink. ‘Dan krijg je nog een speler als LeBron, die veel zelf creëert. Terwijl je ook pure schutters en verdedigers nodig hebt. Ook al worden die jongens niet vaak als supersterren gezien.’

James weet hoe succesvol van clubs te wisselen

In de Amerikaanse media werden de afgelopen maanden nogal wat kanttekeningen geplaatst bij de verhuizing van James naar de Lakers. Koos hij misschien voor de club, omdat het Democratische Californië een prettigere thuishaven is voor een uitgesproken Trump-criticus als James dan het Republikeinse Cleveland?

Nee hoor, concludeerde statistiekwebsite FiveThirtyEight. James kan zeggen over de president wat hij wil zonder vrees uit de gratie te raken. Hij is simpelweg te succesvol, NBA-fans zijn de progressiefste van het land (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de conservatievere NFL-fans) en hij is lang niet de enige basketbalvedette met een mening over Trump.

Dan moesten het wel zijn ambities in de filmwereld zijn die hem in de herfst van zijn carrière naar de Lakers lokten, dacht de uitgesproken voormalig topspeler Charles Barkley. James bezit onder meer zijn eigen filmproductiebedrijf en heeft acteerambities. Barkley: ‘Hij wil een Hollywoodbaas worden’.

Op zijn eerste mediadag als Lakers-speler moest James uitleggen dat hij wel echt voor basketbal naar LA was gekomen. Hij is de scepsis wel gewend. Hij maakte het mee in 2010 bij zijn overstap naar Miami Heat en in 2014, toen hij terugkeerde naar Cleveland. Met titels bewees hij critici ongelijk.

Hammink: ‘Er is niets negatiefs aan hem en dan wordt alles aangegrepen om iets over hem te schrijven. De Lakers zijn gewoon een prachtige club en hij gaat ze beter maken.’