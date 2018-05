NBA-coach Steve Kerr blijft in en buiten het veld altijd authentiek

Basketbalcoach Steve Kerr (52) is pas vier jaar coach in topcompetitie NBA. Donderdagnacht begint hij met zijn Golden State Warriors aan de jacht op alweer zijn derde titel. Intussen groeide hij uit tot een van de markanste figuren in de Amerikaanse sport.

Tijd voor een noodgreep, vond Steve Kerr in februari. Na jaren van voorspoed, van records en prijzen, oogden zijn Warriors uitgeblust. De coach drong steeds minder door tot zijn spelers. Dus nam hij een rigoureus besluit voor een thuisduel tegen Phoenix Suns. Kerr liet zijn spelers zichzelf coachen.

Van de ochtendtraining, videoanalyse tot en met het duel: de coach bemoeide zich nergens mee. De fans wisten niet wat ze zagen. Vedette Stephen Curry ging de mist in tijdens een time-out toen hij een spelsituatie verkeerd tekende op het bord. Hij werd gewaarschuwd voor vertragen van het spel.

Kerr wilde zijn spelers laten voelen dat het hun team was, zei hij na de wedstrijd: ‘Ze bepalen hun eigen lot. Als coaches duwen we ze alleen in de goede richting. Dit was het moment eens iets anders te doen. Ze zijn mijn stem zat. Ik ben mijn stem zat. Het was een lange rit, de afgelopen jaren.’

Foto AFP

Drieënhalve maand later bleek het nut van de interventie. Maandagnacht stonden de Warriors in het beslissingsduel om een finaleplek tegen Houston Rockets bij rust elf punten achter. In de kleedkamer drukte hij zijn spelers op het hart rustig te blijven. Als herboren wonnen de Warriors met negen punten verschil.

Dus staat Kerr voor de vierde opeenvolgende keer in de finale. Hij is pas de vierde NBA-coach die dat lukt. Een prestatie van formaat, vindt oud-coach Ton Boot. Hij leidde veertien keer een basketbalclub naar de landstitel in Nederland.

Spelers zelf een wedstrijd laten coachen, is volgens Boot een prima manier weer scherpte in een ploeg te krijgen, zegt hij: ‘Op zoiets zou ik ook gekomen zijn. Je moet er alleen geen gewoonte van maken.’ Het onderstreept dat coaches in de NBA ook personeelsmanagers zijn. Boot: ‘Zeker als je van die supersterren hebt. Dan gelden er andere sociale wetten en regels’.

Kerr met Curry. Foto AFP

Een van die sterren is Stephen Curry. Hij loopt weg met Kerr. ‘Hij kan zich in iedere speler inleven’, zei hij in februari tegen ESPN toen Kerr sneller dan welke coach ook in de Amerikaanse sport 250 overwinningen achter zijn naam kreeg (in 302 wedstrijden).

Volgens bondscoach Toon van Helfteren staat Kerr niet boven zijn spelers maar tussen hen in. Hij profiteert daarbij van zijn ervaringen als basketballer. ‘Hij weet hoe het is om op dat niveau te spelen’. Kerr won als speler vijf NBA-titels: drie met de legendarische Chicago Bulls van Michael Jordan, twee met de San Antonio Spurs.

Hij zag hoe coaches Phil Jackson (Bulls) en Gregg Popovich (Spurs) succesteams creëerden. De belangrijkste tip die hij meekreeg: blijf authentiek. En dat is Kerr. Ook als het niet over basketbal gaat.

Kerr is een van de prominentste criticasters van president Trump. De uitnodiging voor de NBA-kampioen voor een huldiging in het Witte Huis sloeg hij vorig jaar resoluut af. ‘Een no-brainer’, vond Kerr, die elke kans aangrijpt om de Amerikaanse president te kapittelen op thema’s als wapenwetgeving, immigratie of rassendiscriminatie.

Maatschappelijke betrokkenheid zit in zijn dna. Zijn grootouders ontmoetten elkaar in Turkije toen ze hielpen bij de opvang van slachtoffers van de Armeense genocide in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog.

Foto AFP

Kerr werd geboren in Libanon en in 1984 werd zijn vader, Malcolm Kerr, als voorzitter van de Amerikaanse universiteit in Beiroet doodgeschoten door twee moslimextremisten. Kerr was toen 18. ‘Ik heb nooit naar wraak of afsluiting gezocht’, zei hij eind 2016 in The New York Times over de moord.

In de geest van zijn vader, die Midden-Oostendeskundige was, propageert hij een brede kijk op de wereld. Toon van Helfteren: ‘Met zijn kritiek op Trump neemt hij het indirect ook op voor zijn spelers. Die jongens zijn nu multimiljonair, maar komen vaak uit de milieus die Trump op een hoop schuift.’

Als de Warriors in de komende finaleserie de Cleveland Cavaliers verslaan, komt Kerr in het illustere rijtje terecht van vijf coaches met meer dan twee NBA-titels. Gezien zijn leeftijd van 52 kan hij nog klimmen op die ranglijst. Of Kerr het record van Phil Jackson (elf titels) kan passeren? Van Helfteren betwijfelt het.

Een jaar geleden werd al gespeculeerd op zijn pensioen toen hij kampte met zware, aanhoudende rugproblemen. Hij miste nagenoeg de gehele play-offs. In 2016 ontbrak hij wegens die klachten bij veertig duels. Van Helfteren: ‘Ik denk dat hij over een paar jaar zegt: ik heb alles meegemaakt en een roemloze rentree als Michael Jordan bij Washington of Phil Jackson in New York zie ik hem daarna niet maken.’