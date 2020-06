NBA-basketballers spelen seizoen uit in het land van Mickey Mouse

Avery Bradley van de Los Angeles Lakers in duel met Ja Morant van de Memphis Grizzlies. Beeld AFP

In de afgesloten omgeving in Orlando, waar de spelers uiterlijk drie maanden zullen blijven, gelden komende maanden talloze restricties om een uitbraak van het coronavirus te voorkomen. In het 113-pagina’s tellende handboek liet de competitie zo min mogelijk ruimte voor onduidelijkheid bij de 22 deelnemende ploegen. Het is de bedoeling om vanaf 30 juli wedstrijden te spelen.

Spelers mogen in hun vrije tijd best een potje tafeltennissen, zo viel te lezen, maar dubbelspelen zijn verboden. Kaartspellen moeten na gebruik worden weggegooid, basketballen grondig gewassen en koptelefoons mogen in geen enkel geval worden gedeeld. Wie zich niet aan de regels houdt, kan op een boete rekenen of zelfs worden weggestuurd. Om overtreders aan te pakken, riep de NBA een anonieme kliklijn in het leven.

Begin juli zullen de teams met elk maximaal 37 personen druppelsgewijs naar Disney World trekken. Daar worden de clubs op basis van de bestaande ranglijst verdeeld over drie hotels. Familieleden blijven in eerste instantie achter. Alleen spelers die het tot de tweede ronde van de playoffs schoppen, kunnen geliefden een hotelkamer aanbieden.

Wedstrijden en trainingen zullen zonder fans worden afgewerkt op het omvangrijke complex van sportzender ESPN, eigendom van Disney. Voor het restant van het seizoen - acht reguliere wedstrijden per team plus de play-offs - beschikken de basketballers over zeven gymzalen en drie stadions.

Het plan van de NBA, hoe zorgvuldig ook, wordt omringd door vraagtekens over de veiligheid van spelers en personeel, met name de oudere coaches. In de staat Florida grijpt het coronavirus als nooit tevoren om zich heen. De afgelopen dagen werden recordaantallen besmettingen gemeld. De basketballers mogen het Disney-terrein alleen bij hoge uitzondering verlaten, maar personeel van het pretpark keert na een werkdag gewoon terug naar huis. Medewerkers worden gevraagd om afstand te houden van spelers en coaches, zo staat te lezen in het handboek.

De NBA houdt rekening met positieve gevallen: inmiddels zijn zeker zeven besmettingen onder spelers vastgesteld. Zij sluiten zich na een periode van afzondering aan bij hun teams.

Op 11 maart was de NBA de eerste grote sportcompetitie in de Verenigde Staten die werd stilgelegd vanwege het coronavirus. Vlak voor aanvang van de wedstrijd tussen de Oklahoma City Thunder en de Utah Jazz werd het longvirus vastgesteld bij de Franse Jazz-speler Rudy Gobert. De NBA verwacht dat er in Florida besmettingen zullen ontstaan, maar het is onbekend bij hoeveel gevallen de competitie wordt stilgelegd.

Bij aankomst in Disney World, waar ook voetbalcompetitie MLS komende maand een toernooi afwerkt, worden spelers tweemaal getest. Besmette basketballers moeten veertien dagen worden afgezonderd, en wie door een noodgeval het terrein moet verlaten, moet tien dagen in quarantaine. Spelers kunnen ervoor kiezen om een ‘slimme’ ring te dragen die de lichaamstemperatuur continu registreert. ‘Dit is niet voor iedereen weggelegd’, sprak NBA-directeur Adam Silver over het plan van zijn competitie. ‘Er zullen enorme offers moeten worden geleverd.’

Kort na de bekendmaking van de plannen, uitten spelers hun twijfels over hervatting van het seizoen. Een enkeling maakte zich zorgen om zijn gezondheid, maar een grotere groep vreesde dat het spelen van wedstrijden zou afleiden van de strijd tegen institutioneel racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. Bij de protesten na de dood van George Floyd namen veel prominente basketballers een voortrekkersrol aan. Kyrie Irving, sterspeler van de Brooklyn Nets en vicepresident van de spelersvakbond, sprak zich uit tegen het spelen van wedstrijden in Florida. Anderen sloten zich bij hem aan. ‘We hebben momenteel geen basketbal nodig’, vond Dwight Howard van de Los Angeles Lakers.

Voorstanders van de hervatting zien de ‘bubbel’ juist als een podium voor het aankaarten van sociale kwesties. Naar verwachting zal de Black Lives Matter-beweging in Florida veelvuldig onder de aandacht worden gebracht - de progressieve NBA geeft zijn spelers doorgaans ruimschoots de gelegenheid voor het tonen van maatschappelijke betrokkenheid.

Silver en de NBA oogstten voornamelijk lof bij het presenteren van de plannen, die werden opgesteld in samenspraak met de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Een ideaal scenario bestaat niet, beseften critici, en in de huidige omstandigheden was het Disney-plan het best denkbare. Optimaal voorbereid, maar tegelijkertijd op hoop van zegen betreden de basketballers volgende maand de parketvloer. Wanneer alles naar wens verloopt, kan begin oktober een kampioen worden gekroond.