Natuurlijk wint Carlsen zijn eigen schaaktoernooi

Topschakers spelen tegen elkaar op internet op uitnodiging van Magnus Carlsen.

Schaken online is het perfecte alternatief voor grootmeesters en recreanten nu ze vanwege het coronavirus niet achter een bord kunnen zitten. Wereldkampioen Magnus Carlsen organiseerde met de website Chess24 een toernooi voor acht deelnemers met het hoogste prijzengeld (227 duizend euro) ooit. En wie anders kon de Magnus Carlsen Invitational winnen dan Carlsen zelf?

Zondag is de apotheose van twee weken snelschaken op het internet, waarbij de spelers per ronde een tweekamp van vier rapidpartijen speelden met een bedenktijd van 15 minuten en 10 seconden bonus per zet. Carlsen treft evenals in de openingsronde Hikaru Nakamura en opnieuw illustreert de nummer 1 van de wereld waarom hij in alle drie disciplines van het schaken (klassiek, rapid en blitz) de wereldtitel in zijn bezit heeft.

Nakamura speelt in New York, waar het zes uur vroeger is dan in Oslo, waar Carlsen achter zijn laptop zit. Waar bij reguliere partijen in de speelzaal een serene stilte overheerst, is het op internet bloed aan de paal. Niet alleen de commentators, maar ook de bezoekers op de website Chess24 geven na elke zet commentaar.

‘Hikaru is committing hari-kiri’

‘Kill him Magnus!!’

‘Magnus is GOAT’

En een lolbroek: ‘NO, Federer is GOAT.’

De webcams in de kamers van de deelnemers hangen er niet alleen om vals spel te voorkomen, ze maken het online schaken ook tot een visueel spektakel. Met zijn non verbale expressies overtreft Carlsen zelfs zijn voormalige mentor Garry Kasparov, die bekend stond om zijn soms provocerende gelaatsuitdrukkingen. Zie de verbijstering in de ogen van Carlsen na de blunder, waarmee hij zaterdag de tweede partij in de halve finale tegen Ding Liren verliest.

En vervolgens knalt de euforie bij Carlsen uit de laptops, wanneer hij in de derde partij beseft dat Ding zal opgeven. ‘Ik heb die spanning niet meer gevoeld sinds mijn tiende partij tegen Caruana in de WK-match in Londen in 2018’, zegt Carlsen, op Chess 24. ‘Dit ging er echt om, het was slopend.’

Zelfs de ingetogen Anish Giri liet zich verleiden tot een pose als bokser met twee gebalde vuisten, nadat hij Carlsen in de groepsfase had verslagen. Springen en juichen als een voetballer? ‘Zoiets doe je niet wanneer je tegenover elkaar zit’, zegt Giri, lachend. ‘In mijn werkkamer voelde ik me wat vrijer.’

Giri spreekt van een ‘geslaagd initiatief’, al ging er tijdens de partijen soms iets mis met de verbinding. ‘In China heb je een firewall op het internet, bij Ding Liren viel de wifi een minuut weg. Verder verliep het toernooi uitstekend, al miste ik wel het sociale aspect. We konden slechts zwaaien naar elkaar.’

Giri verloor weliswaar vijf tweekampen, maar hij versloeg met Carlsen en Fabiano Caruana de nummers 1 en 2 van de Fide-ranking. ‘Zelfs nadat ik de tweede partij tegen Carlsen had gewonnen, hield ik nog rekening met een zoveelste comeback van Magnus. Ik zag hem nog steeds als favoriet. Maar de derde partij had ik ook kunnen winnen en in het vierde potje heb ik me goed verdedigd.’

Giri bleek ook een betere snelschaker dan Caruana. ‘Fabiano is een wereldtopper in klassiek schaken, maar hij is geen specialist in rapid en blitz. In die disciplines voel ik me altijd comfortabel tegen hem. Het is geen verrassing dat Carlsen en Nakamura de finale speelden, ze beheersen het snelschaken als geen ander.’

Zondag schittert Carlsen twee keer met de witte stukken, Nakamura slaat alleen terug in de tweede partij. Tienduizenden bezoekers zien hoe de Amerikaanse Japanner in de vierde partij cynisch lacht en het hoofd schudt als hij een remise moet accepteren. Hij verliest opnieuw een minimatch van Carlsen, die als winnaar 63 duizend euro overhoudt aan zijn eigen toernooi.

Er zullen meer virtuele toernooien volgen zolang het coronavirus schakers tot hun computers veroordeelt. Onder auspiciën van de wereldschaakbond Fide en de website Chess.com speelt Giri vanaf dinsdag online in de Nations Cup. Hij vertegenwoordigt Team Europa. Giri, lachend: ‘Ik kan thuis blijven, mijn handen wassen en toch spelen. En ik word op deze manier een betere snelschaker.’