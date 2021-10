Frenkie de Jong (midden) dolt wat op de training van Oranje met Barcelona-ploeggenoot Memphis Depay (r). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Prettig aan Frenkie de Jong is dat hij blijft lachen, ook in tijden van sportieve malaise. Hij gaat een eind mee in kritiek, al weerlegt hij grieven als zijn mening anders is. Ja, tegen Benfica, vorige week in de Champions League, had hij zelf kunnen schieten in kansrijke positie, in een poging bij de stand 0-0 om een afgang (3-0) in Lissabon af te wenden. ‘Dat kan.’

Hij legde af naar het centrum, waar spits Luuk de Jong de bal matig raakte en een verdediger redding bracht. ‘In principe is de kans groter als je de bal breed legt. Ik denk dat ik dat in een volgende situatie weer zou doen.’

Maar goed, twee assists en nul goals is zelfs voor een middenvelder als hij, een speler die het ritme bepaalt en het spel van een elftal structuur geeft, een magere balans in het nog prille seizoen. ‘Dat is niet goed genoeg.’ Niet voor het eerst: ‘Ik ben geen speler die je moet beoordelen op goals en assists.’

Club in brand

Rustig formuleert hij antwoorden, in een digitale sessie met volgers van het Nederlands elftal, dat bijeen is voor WK-kwalificatieduels met Letland en Gibraltar, vrijdag in Riga en maandag in Rotterdam. De Jong is bezig aan zijn derde seizoen bij Barcelona. Lionel Messi is weg, de club staat in brand. Is het geen tijd om op te staan als nieuwe leider, om zo een ander tijdperk te betreden? ‘Ik snap wat jullie bedoelen. Messi is de beste speler ooit. Die maakt per jaar 40 goals en heeft 25 assists. Natuurlijk moet ik meer van mezelf eisen, maar ik ga nooit dertig goals in een seizoen maken. Daarvoor ben ik niet het type speler. Dat kunnen mensen willen, vragen of eisen, maar dat gaat niet gebeuren.’

Hij is de voorbereidende speler, de spelmaker die volgens critici te veel loopt met de bal, die het spel daarmee ophoudt. Met zijn kwaliteiten zou hij het elftal steviger bij de hand kunnen nemen. ‘Op sleeptouw nemen kan wel. Het is goed als ze dat verwachten, en daarin kan ik meer doen.’ Barcelona een zinkend schip noemen, gaat hem te ver. ‘Ik denk dat we nog steeds een goed team hebben, zeker als geblesseerden terugkomen.’

Toppunt van kansloosheid

Toppunt van kansloosheid was de wedstrijd van afgelopen weekeinde bij Atlético Madrid, waar hij zich op een gegeven moment terugvond als een soort rechtsbuiten. Hij denkt na, om te formuleren wat hij daarvan vond. ‘De trainers weten ook dat ik op mijn best ben op het middenveld, en dat ik dan niet de diepste middenvelder moet zijn. Soms is het niet anders, dan offer je je op voor het team.’

Hij snapt de opmerking dat het vreemd is om een van de bepalende voetballers dan naar een uithoek van het veld te verbannen waar zijn specialisme niet ligt. ‘Rechtsbuiten had ik ook niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind ook dat ik geen rechtsbuiten moet spelen, al hoefde ik niet met krijt aan de schoenen te spelen. Ik denk ook dat het eenmalig is geweest. Verder moet je dan bij de coach zijn.’

Camp Nou is bevangen door crisis. Het geld is op. Sterker: Barcelona heeft een schuld van meer dan een miljard euro en het salarisplafond voor dit seizoen ligt op minder dan honderd miljoen euro, voor de hele selectie. Pakweg het loon van Messi vorig seizoen. Rivaal Real zit boven de 700 miljoen. Het lijkt alsof voorzitter Joan Laporta wacht op het moment dat hij trainer Ronald Koeman kan ontslaan zonder dat het hem al te veel geld kost. ‘Het is onrustig. Er staat veel druk op de ketel. Elke dag waren er berichten: ‘Koemans dagen zijn geteld. Die komt, die gaat hem vervangen’. Ik weet niet precies wat het met hem doet. Dat moet je aan hem vragen.’

Niet in de put

In het algemeen: ‘Je wordt gek van de resultaten, maar ik word niet gek van wat daaromheen gebeurt. Er hangt een negatief sentiment rond de club, wat logisch is. Maar ik zit daardoor niet in de put.’

Hij is gewoon Frenkie, die menigeen een lach schenkt. Nogmaals, het kan beter wat hemzelf betreft, maar ‘ik denk dat het best wordt overdreven. Ik ben niet in de vorm van mijn leven, zeker niet, maar ik speel niet heel slecht. Ik denk dat mensen niet echt heel goed kijken hoe een speler voetbalt, maar op basis van resultaat wat dingen roepen.’

De Jong denkt dat Barcelona ondanks de belabberde financiële en sportieve situatie zal opstaan. Alleen: de club behoort niet meer tot de top 4 van Europa. ‘Het seizoen is niet verloren. We hebben twee verliespunten meer dan Real en Atlético en maken zelfs in de Champions League nog kans, ondanks de superslechte start (nederlagen tegen Bayern en Benfica). We moeten wel beginnen met het neerzetten van een goede reeks.’

Even bij Oranje zijn is nochtans fijn, net als werken met bondscoach Louis van Gaal. De Jong is, in tegenstelling tot bij voorganger Frank de Boer, de enige controleur op het middenveld, en daardoor min of meer gebonden aan het centrum. Van Gaal is ‘heel duidelijk en dat is goed, want dan weet je wat er van je wordt verwacht. Je kunt bij hem nooit zeggen dat je niet weet wat je rol is.’