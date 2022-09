Natuurlijk mag een man als Evenepoel huilen

Hij schudt van het huilen, zaterdag, na de laatste moeilijke etappe van de Ronde van Spanje, met aankomst bergop. Een kwestie van intens snikken. Remco Evenepoel is het middelpunt van een groepje mannen in een kring om hem en zijn fiets. Hij omhelst een paar van hen, blijft dan staan, laat het nieuws indalen, doet zijn zonnebril omhoog, slaat zijn handen voor zijn gezicht en begint schokschouderend te huilen.

Natuurlijk mag een man huilen. Het is een prachtig gezicht, zeker vanwege het contrast met de mannen rond hem, onhandig, met hun zonnebrillen op en mondkapjes voor, want in het wielrennen doen ze nog aan een soort van coronabubbels. Evenepoel gaat de Vuelta winnen, als jongeman van 22.

België, dat grote wielerland, bracht al zo vaak de nieuwe Eddy Merckx voort, maar niemand kon die belofte inlossen. Ja, het waren geweldige renners, of ze nu Frank Vandenbroucke heetten, Tom Boonen of Johan Museeuw, maar nooit was iemand echt als Merckx en dat mocht je ook niet verwachten. Alleen: de media willen helden beschrijven, ze willen vergelijken. Ze benoemen de nieuwe Maradona of de nieuwe Cruijff, hoewel ze horen te weten dat die bijna nooit opstaan.

Sinds 1978 (niet eens Merckx, maar Johan De Muynck, Giro) won een Belg nooit meer een grote Ronde. Zelfs Nederland deed het beter, met Joop Zoetemelk en Tom Dumoulin. En nu dan, eindelijk, Evenepoel, al in 2017 de nieuwe Merckx genoemd, toen hij tiener was en op ongelooflijke wijze wedstrijden won, als hij het peloton opvrat.

Evenepoel, de alleskunner. De voormalige jeugdvoetballer van PSV, Anderlecht en KV Mechelen, met al die anekdotes. Eentje dan: hij heeft op zaterdag gevoetbald in de jeugd van Anderlecht. Zijn trainer, Stéphane Stassin, vraagt hem zondag uit te rusten. De trainer zelf loopt de halve marathon van Brussel, voor een goed doel. Op een gegeven moment tikt iemand op zijn rug. Evenepoel, tussen allemaal Kenianen. Hij eindigt in de top van de uitslag.

Later is hij wielrenner, als hij het voetbal heeft afgezworen, onder meer omdat hij daarin niet de nieuwe Van Himst zal zijn. De nieuwe Merckx, hoe moeilijk ook, valt in elk geval te proberen. Ik kijk thuis beelden terug van de val tijdens de Ronde van Lombardije, twee jaar geleden. Evenepoel wordt via de rand van een stenen brug gekatapulteerd en valt meters naar beneden. Ligt hij daar, zonder te bewegen, zwaargewond.

Op de lange weg terug is daar ook de kritiek. De Belgen zijn teleurgesteld in hun nieuwe Merckx. Te veel praatjes. Is hij eigenlijk wel de nieuwe Merckx? En nu dan, in 2022, wint hij de Vuelta. In zijn dorp Schepdaal en ver daarbuiten staan ze overal ‘Remco, Remco’ te zingen, en breekt een soort Maxmania los, maar dan om een wielrenner. Want wij, het volk, hebben nu eenmaal behoefte aan onze sporthelden. We willen ze vieren. We willen feest.

Maar het mooist is die schuddende man, middelpunt van een onbeholpen kringetje.