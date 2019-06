Natuurlijk is Nadal favoriet tegen Federer, maar hiermee maakt de Zwitser wel degelijk kans

Roger Federer in de kwartfinale tegen Stan Wawrinka. Beeld EPA



Nergens worden de toptennissers zo gracieus en met zo veel dramatiek aangekondigd als door de speaker in Stade Philippe-Chatrier op Roland Garros. In het Frans klinkt het nog mooier: ‘Mesdames et messieurs, Rafael Nadal.’ En met stemverheffing, terwijl je het stadion voelt trillen: ‘Roger... ­Federer!’

Kippevel, nu al, bij het idee dat de tennisklassieker een aardverschuiving op Roland Garros kan veroorzaken. In 2009 won Federer zijn enige grandslamtitel in Parijs zonder Nadal te verslaan. Op Roland Garros verloor hij alle vijf partijen van zijn Spaanse kwelgeest. Nadal tien jaar later onttronen in zijn huiskamer, op 37-jarige leeftijd? Mooier wordt het niet.

Of blijft alles bij het oude en wordt Federer op gravel als vanouds verpletterd door zijn grootste rivaal? ‘Kijk naar de statistiek’, zegt coach en voormalig Davis Cupcaptain Tjerk Bogtstra. ‘Ik denk dat 90 procent van de mensen zegt dat Nadal zal winnen. En dat denkt Federer vermoedelijk zelf ook.’

Welke factoren bepalen de uitkomst van aflevering 39 in een monumentale rivaliteit?

De speelstijl

Marcella Mesker, oud-prof en tenniscommentator: ‘Federer blijft me verrassen. Vooral tactisch heeft hij op gravel weer iets toegevoegd. De dropshot is een noodzakelijk wapen geworden, omdat je van achteruit bijna niet meer scoort in het mannentennis. Vroeger sloeg zelfs Nadal meer dropshots dan Federer. Nu zie ik Federer voortdurend variëren. En hij durft zelfs na zijn tweede opslag service-volley te spelen.’

Martin Verkerk, finalist op Roland Garros in 2003: ‘Ik zag Federer in de kwartfinale tegen Wawrinka in bepaalde fases verzwakken, die foutjes worden hem fataal tegen Nadal. Federer zal niet zo gemakkelijk profiteren met zijn kickservice, Nadal brengt bovendien altijd een of twee ballen meer terug dan de rest. En hij zal Federer nog vaker passeren aan het net. Roger moet extreem in de baan spelen, maar ik zie hem dat niet drie sets volhouden.’

Robin Haase, tennisprof en geregeld sparringpartner van Federer: ‘Roger moet het speltype hanteren waarmee hij kan winnen. En dat zijn geen rally’s van veertig slagen. De vraag is alleen hoe snel Roger naar het net moet komen en hoe vaak. Hij zal de juiste balans moeten vinden. Federer moet bovendien accepteren dat hij niet onder die lange slagenwisselingen met Nadal uit kan.’

Bogtstra: ‘De sleutel ligt bij Federer. Ik had in het verleden vaak het idee dat hij geen gameplan had tegen Nadal. Het leek alsof Federer het spel van zijn idool Pete Sampras wilde kopiëren, maar hij moet zich juist niet als Sampras aanpassen aan gravel.

‘Hij moet snel en aanvallend tennissen en die slicebackhand inzetten, bij voorkeur naar de backhand van de linkshandige Nadal. Federer dient voortdurend te dreigen dat hij oploopt na de tweede service van Nadal, want hij zal 70, 80 procent van de rally’s van achteruit verliezen.’

Het nieuwe racket van Federer is het geheime wapen, aldus Mesker. ‘Kijk hoe hij tot 2011 ploeterde tegen Nadal op Roland Garros. Toen slicete Federer alleen maar met de backhand, hij had geen vertrouwen in de topspinbackhand. Sinds 2014 speelt Federer met een groter racketblad; van 90 square inch naar 98 is een wereld van verschil. Hij heeft er sindsdien in feite een backhand bij gekregen.’

En dus is de Federer van 2019 gevaarlijker en sterker dan de jongere versie uit 2011. Mesker: ‘Dat grotere blad helpt ­Federer ook beter uit de hoeken te komen, dit racket is vergevingsgezinder. Zo zien we een veel betere Federer op gravel dan in zijn laatste duel met Nadal op Roland Garros, terwijl hij nu acht jaar ouder is. Ik constateer wel dat hij meer last heeft van de spanning.’

Regen of zon?

Het slechte weer in Parijs heeft niet alleen het speelschema in de war geschopt. Wie heeft het meeste profijt van de zware omstandigheden, een vermoedelijk natte en trage baan? ‘Het is maar hoe je het bekijkt’, zegt Haase.

‘Bij warm weer komen de spinballen van Nadal beter door. Maar als Federer met veel druk kan spelen en de ballen van Nadal komen kort, dan is het juist een voordeel voor Roger.’

Verkerk: ‘In goed of slecht weer is ­Nadal de betere. Met die hoge stuit is ­Nadal belachelijk goed op gravel. Als ­Federer op een natte baan de bal niet kan wegslaan, wint Nadal ook. Alleen bij een harde wind zal Federer profiteren van zijn betere techniek, hij kan meer met een bal dan Nadal.’

Mesker: ‘Een droge of een vochtige baan scheelt bij Nadal een halve meter in de stuit na zijn spinballen. Het is fiftyfifty, al bewijst het verleden dat Nadal op een natte en tragere gravelbaan minder uit de voeten kan.

‘Eerlijk gezegd vind ik die mindere weersvoorspelling niet ongunstig voor Federer. Hij kan de bal lekker op heuphoogte nemen, precies in zijn racketblad. Voor zijn timing is het heerlijk, het slurpt ook minder energie dan dat hij die zware spinballen van Nadal op schouderhoogte moet wegslaan.’

Het aura van de kampioen

Jarenlang was Mesker tv-commentator op Roland Garros. Federer tegen Nadal? Ze vond er niks meer aan, te voorspelbaar. Na één set stond de uitslag al vast. ‘Nu wordt het anders, ik voorzie een mooie en spannende partij die Nadal normaal gesproken wint. Het is nu al een droom voor Federer, een halve finale is boven verwachting. Hij zal lachend op de baan staan, Nadal heeft alles te verliezen.

‘Deze partij kan weleens carrièrebepalend worden. Stel dat Nadal zijn kroon verliest aan de 37-jarige Federer, nota bene op zijn favoriete baansoort? Wat een dreun zal dat voor hem zijn. Nadal voelt meer druk dan ooit. Hij kwam dit jaar al moeizaam terug na de zoveelste knieblessure. Het tast hem ook mentaal aan. Als hij Roland Garros al niet meer kan winnen? Hoelang zal Nadal dan nog de pijn verdragen van het spelen op hardcourt?’

Haase: ‘Op zijn leeftijd en op Roland Garros Nadal verslaan? Als Federer dat presteert, zal het een bizarre overwinning voor hem zijn. Het is vermoedelijk ook zijn laatste kans in Parijs. Maar zoals Nadal speelt sinds de Masters in Rome zie ik Federer opnieuw verliezen. Ik denk dat Nadal alleen door Djokovic van een twaalfde Roland Garros-titel kan worden afgehouden.’

Bogtstra: ‘Eigenlijk is dit het slechtste moment voor Federer om Nadal te treffen. Zijn achterstand op Roland Garros is enorm. Maar als iemand het onmogelijke kan presteren, is het Federer.’