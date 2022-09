Nations Cup mag handen dichtknijpen met Nederland, Spanje, Italië en Kroatië in finaleronde

Cristiano Ronaldo van Portugal uit zijn frustratie als er weer een actie tegen Spanje is mislukt. Zodoende staat Spanje, dat met 1-0 won, in juni in de finaleronde van de Nations Cup. Beeld AP

De onverzadigbare winnaar in Cristiano Ronaldo speelde weer eens op bij het vertroebelen van het zicht op een volgende accolade op zijn uitpuilende cv. De aanvoerder van Portugal (37) smeet zijn aanvoerdersband weg en maakte met een pruillip wegwerpgebaren naar ploeggenoten nadat zijn land dinsdagavond in de slotfase op achterstand kwam tegen het sterkere Spanje. Dankzij de 0-1-zege gaat Spanje naar de finaleronde van de Nations League ten koste van Portugal. De positie van bondscoach Fernando Santos, die Portugal in 2016 naar de EK-titel leidde, staat flink onder druk.

Het is een indicatie van de gegroeide status van de Nations League, waarvan de halve finales en finale tussen 14 en 18 juni 2023 in Nederland worden afgewerkt. De vier groepswinnaars Nederland, Spanje, Italië en Kroatië zijn de deelnemers aan deze finaleronde. Beoogde stadions zijn de Kuip in Rotterdam en de Grolsch Veste in Enschede. De Johan Cruijff Arena en het Philips stadion zijn in die periode al het decor van optredens van respectievelijk De Toppers en Guus Meeuwis. Huidig bondscoach Louis van Gaal had recentelijk veel kritiek op de Kuip, maar zal dan zijn opgevolgd door Ronald Koeman.

Voor de organisatie van de finaleronde van de derde editie van de Nations League, opgezet ter vervanging van oefeninterlands, hadden zich naast Nederland ook België, Polen en Wales gemeld. Zij waren kwalificatiepoulegenoten van Nederland. In januari moet de Europese voetbalbond Uefa de toewijzing officieel bekrachtigen. Maar niemand gaat ervan uit dat het slotakkoord zal worden afgewerkt in een land dat al is uitgeschakeld.

Overvolle kalender

Veel voetballers en clubcoaches hebben nog steeds kritiek op dit derde toernooi naast het EK en WK (waarvoor ook kwalificatiecycli moeten worden afgewerkt). De speelkalender is overvol, spelers raken overbelast. Bij Nederland vielen de azen Frenkie de Jong en Memphis Depay met spierklachten uit tijdens het recente duel met Polen. De finaleronde vindt bovendien plaats als veel spelers al een paar weken vakantie hebben.

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was een van de critici maar liet, nadat Nederland zich na de winst op Polen al zo goed als geplaatst had, weten best zin te hebben in de finalewedstrijden voor eigen publiek.

Nederland doet als enige voor de tweede maal mee aan de finaleronde. In 2019, onder Koeman, werd na winst in de halve finale op Engeland de finale verloren van gastland Portugal. Ronaldo nam de beker trots als een pauw in ontvangst, het gaf het toernooi direct wat cachet. De superster sprak na afloop over revanche voor het verlies van de finale van het EK 2004 in eigen huis tegen Griekenland.

Toch is de Nations League nog altijd onvergelijkbaar qua status met het EK, laat staan het WK. Ronaldo’s frustratie dinsdagavond schuilde hem deels ook in het vertoonde spel tegen Spanje dat weinig hoop biedt voor het nakende WK in Qatar. Maar een eindronde met Europees kampioen Italië, vicewereldkampioen Kroatië en Spanje, dat deze eeuw de meeste eindtoernooien won, als deelnemers naast Nederland maakt dat alsnog veel ogen gericht zullen zijn op Rotterdam en Enschede komende zomer.