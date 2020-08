Nationaal kampioen horden Nadine Visser is ook wereldtop, met een pylonnetje in haar hoofd

Nadine Visser (links) laat iedereen haar hielen zien op de 100 meter horden. Beeld Jiri Büller

Op het oog lijkt er niets bijzonders aan de tien horden op de Utrechtse atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht. De hindernissen staan op zondagmiddag klaar voor de finale van de 100 meter horden op de NK atletiek, voor de nationale top de eerste grote wedstrijd (zonder publiek) op eigen bodem na een lange coronastop.

Nadine Visser ziet meer dan de tien hekjes waar ze overheen moet springen. De topfavoriete voor de nationale titel ziet ook een punt op de baan voor elke horde waar in de training een pylonnetje heeft gestaan. Ze staan op de plek waar ze zich moet afzetten om over de horden heen te springen. De truc heeft Visser naar de snelste jaartijd van de wereld gebracht. Er is dit seizoen nog niet harder gelopen dan haar 12,68 seconden op de 100 meter horden. En het kan bij Visser nog veel sneller, denkt haar coach Bart Bennema, die haar naar de 12,40 seconden wil brengen om in de buurt te komen van het olympisch podium.

Experiment

Om dat te bereiken bedacht hij een experiment met pylonnetjes. De coronaperiode en het uitstel van de Olympische Spelen gaven de atletiektrainer een kans om wat dingen uit te proberen bij zijn atleten zodat ze volgend jaar nog beter zijn. Visser ging in het afgelopen jaar zoveel sneller lopen, dat haar techniek op de horden eronder leed. Door haar nieuwe snelheid kwam ze steeds dichter op de hekjes, zodat ze er bij de laatste drie horden zo dicht op zat dat ze moeite had om niet te struikelen.

In trainingen stonden er daarom de afgelopen tijd pylonnetjes op 1.95 meter van de horden. Dat was het punt waarop Visser haar sprong in moet zetten om er zo strak en vloeiend mogelijk overheen te komen. Door haar verbeterde snelheid kwam ze zo dicht op de hindernissen dat ze op 1.80 meter af was gaan zetten. Nu zet ze haar sprong vijftien centimeter eerder in. Met succes. Visser won zondag eenvoudig de nationale titel op de 100 meter horden. Ze liep niet haar beste race omdat ze de eerste horde raakte, maar won alsnog in 13,10 seconden met gemak het goud.

Ook titel 100 meter vlak

Bennema is nog het meest tevreden met haar progressie op de 100 meter vlak, terwijl daar in de afgelopen weken in de training bijna geen aandacht voor was. Visser was zaterdag ook de snelste op de sprint, waar een aantal belangrijke deelnemers ontbrak. N’Ketia Seedo en Dafne Schippers deden niet mee vanwege blessures. Visser liep naar de winst in een dik persoonlijk record van 11,25 seconden. Tweede werd Marije van Hunenstijn (11,32), Naomi Sedney (11,33) won brons. ‘Nadine is echt in vorm. Dat zie je wel aan haar snelle 100 meter, waar we in trainingen amper mee bezig zijn geweest. We hebben de laatste tijd vooral horden getraind’, zei Bennema.

11,25 seconden is de twintigste wereldjaartijd op de 100 meter sprint, maar Visser hecht niet veel waarde aan die statistiek. De 100 meter vlak staat wat haar betreft in dienst van de 100 meter horden. ‘Misschien kom je met zo’n tijd, als het nog ietsje sneller gaat, op de Spelen. Maar dat is niet interessant als je ergens in de achterhoede eindigt’, aldus Visser, die ook een belangrijke schakel is in de estafette op de 4x100 meter. De hordenloopster ziet zichzelf nog niet de nieuwe Gail Devers worden, de gepensioneerde Amerikaanse sprintster die in 1993 zowel wereldkampioene op de 100 meter sprint als de 100 meter horden was.

Schoonheidsfoutjes

Bij de vrouwen komt het vaker voor dat atletes goed zijn op beide onderdelen. Omdat de hindernissen bij vrouwen minder hoog zijn dan bij de mannen, is techniek minder belangrijk. ‘Gail Devers had vroeger zoveel snelheid dat ze over die laatste twee horden struikelde. Vrouwen kunnen zich iets meer schoonheidsfoutjes permitteren door de andere hoogte. Bij de mannen moet je technisch echt heel goed zijn om over die horden te komen. Daar zie je geen pure sprinters.’

Visser won in 2018, na haar overstap van de meerkamp naar de horden, al brons op de WK indoor op de 60 meter horden. Vorig jaar volgde goud op de EK indoor op hetzelfde onderdeel. Op de WK atletiek in Doha werd Visser zesde in de finale op de 100 meter horden. In de halve finale liep ze iets sneller. Daar scherpte ze haar eigen nationale record aan tot 12,62 seconden.

Met een snelle sprint in de benen en pylonnetjes voor de horden in haar hoofd moeten er nog twee tienden van haar beste tijd af. Dan is Visser klaar voor de uitgestelde Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, waar ze droomt van het podium.