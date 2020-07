Nathan Aké naar Manchester City is eigenlijk zo logisch als wat

Nathan Aké hangt als verdediger Bournemouth in de nek van Sergio Aguero van Manchester City. Beeld Getty Images

Ongeveer 45 miljoen euro hebben de hemelbestormers van Manchester City over voor Nathan Aké. Ook andere rijke Engelse topclubs als Manchester United en Chelsea toonden warme interesse in de 25-jarige Nederlander. Maar City-coach Josep Guardiola zette door; hij wilde per se Aké.

Dat werpt best wat vraagtekens op. Aké degradeerde afgelopen weekeinde uit de Premier League met Bournemouth, dat al jaren slecht scoort in de lijstjes met tegengoals. Met zijn 1 meter 80 is hij een dreumes voor centrumverdedigerbegrippen. De geboren Hagenaar speelt al sinds 2011 in Engeland, maar brak nooit door bij de club die hem als vijftienjarige de oversteek liet maken, Chelsea.

In Engeland wordt niettemin gesproken over een ‘topdeal’ voor Manchester City. Aké heeft er een uitstekende reputatie. De laatste sprank hoop op handhaving bij Bournemouth vervloog feitelijk toen op 17 juli weliswaar van Leicester City werd gewonnen, maar bouwsteen Aké uitviel. Naar later bleek voor de rest van het seizoen. ‘Hij kon niet verder nadat hij met een supersliding topspits Jamy Vardy van scoren had afgehouden. Nathan was toen al geblesseerd. Maar zo is die jongen. Zet zichzelf niet op 1, maar de club waar hij voor speelt,’ zegt Chelsea-scout Piet de Visser bewonderend.

Met gezworen kameraad Frans Bouwmeester zat De Visser in 2010 op Feyenoords jeugdcomplex toen ze elkaar gelijktijdig aantikten. Die Aké, hé, die is goed zeg! De Visser: ‘Niet groot nee, maar een supertiming. Dat is veel belangrijker. Hij heeft al zes of zeven keer gescoord met zijn hoofd. Bij een topclub krijgt hij nog veel meer kansen.’

Bournemouth-manager Eddie Howe komt superlatieven te kort om zijn ‘meest stabiele factor binnen en buiten het veld’ aan te prijzen. Oud-topspits en BBC-analyticus Alan Shearer is al even lovend.

Aké’s veelzijdigheid en acceptatievermogen zijn opvallend. Chelsea-scout De Visser: ‘Bij Chelsea werd hij kampioen met Onder 17 als verdedigende middenvelder. Toen was-ie ook geweldig. Hij heeft lang linksback gespeeld, maar zal nooit zeuren over positiewisselingen. Hij zegt sowieso nooit stomme dingen, doet geen domme dingen op het veld. Hij is altijd rustig, ook in zijn spel. Perfecte opbouwer, die vinnig is in de duels.’

Aké is vast lid van de Oranje-selectie. Opvallend feit: als hij meedeed, meestal als invaller, verloor Oranje nooit.

Er kleeft bovendien een niet te onderschatten voordeel aan hem voor Engelse clubs. Doordat hij al zo jong naar Engeland ging, geldt hij als een homegrown player, een zelfopgeleide speler. En daarvan moeten de Engelse clubs er acht van in hun selectie hebben. De wet werd ooit ingevoerd om de doorstroming van Engelse spelers te bevorderen. Het resulteerde erin dat Engelse topclubs almaar meer buitenlandse tieners binnenharkten. Wie tussen zijn vijftiende en 21e drie jaar achtereen bij dezelfde Engelse club speelt, telt als homegrown.

Nimmer werd een Nederlandse speler die rond zijn vijftiende de oversteek waagde een vaste waarde bij een Engelse topclub. Aké speelde in totaal 925 minuten in het eerste van Chelsea. Die speeltijd dankte hij onder meer aan Chelsea-aanvoerder John Terry, die vond dat Aké een kans verdiende ook al ging dat ten koste van hemzelf.

‘Nathan is een sociaal type. Nog steeds heeft hij contact met al zijn oude collega’s en trainers,’ vertelt zijn vader, Moise Aké.

Naar Nathan hoefden Moise, die in 1985 vanwege de liefde thuisland Ivoorkust verruilde voor Nederland, en zijn Nederlandse vrouw Ineke nooit om te kijken. Moise Aké: ‘Hij vond alle sporten leuk, was er ook direct goed in. Nathan was er lang niet mee bezig om profvoetballer te worden, keek ook niet naar voetbal op tv. Hij was liever zelf lekker aan het sporten met zijn oudere broer Cédric.’

Aké’s dreadlocks zijn geen eerbetoon aan Ruud Gullit, Edgar Davids of voormalig Ivoriaans international Cyrille Makanaky. ‘Het was puur praktisch. Mijn vrouw en ik deden dagelijks iets in zijn haar, want dat zat snel slordig. Hij moest een jeugdtoernooi in Italië spelen en toen bedachten we: doe maar dreads, dan hoef je er verder niets aan te doen. Dat heeft hij altijd zo gehouden.’

Via amateurclub VV Wilhelmus uit hun woonplaats Voorburg ging hij op zijn achtste naar ADO Den Haag en drie jaar later naar Feyenoord. In Rotterdam kon hij naar een topsportschool en dus meer sporten. ‘’s Ochtends pakte hij de tram, pas ’s avonds kwam hij thuis. Hij klaagde nooit, was heel zelfstandig.’

De keuze voor Chelsea was ‘moeilijk, maar achteraf de juiste,’ zegt Moise. Zijn ouders hadden er geen bemoeienis mee, ze achtten hun zoon al wijs genoeg.

Chelsea-scout De Visser snapt dat wel. ‘Nathan is heel verstandig. Je kan echt goed met hem praten over tactiek en bepaalde keuzes. Er schuilt een goede trainer in hem.’

City-coach Guardiola wordt beschouwd als een van de allerbeste coaches, de Spanjaard hecht bovendien aan een verzorgde opbouw, aan tactisch slimme, snelle spelers. Dat Aké daarnaast nauwelijks voorbijgedribbeld wordt, is een enorme pre, want de defensie was vorig seizoen de achilleshiel van City.

Aké naar City? Eigenlijk zo logisch als wat.