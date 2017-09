Napoli dirigeert Feyenoord zachtjes maar direct naar de uitgang

Diepgang mist het Nederlandse voetbal in zijn totaliteit, zeker op Europees niveau. Juist daarom was het spel van Ajax onder Peter Bosz vorig seizoen zo verfrissend. Het is verder altijd breed, terug, voorzichtig. Liever de veilige weg naar achteren dan een risicootje nemen, al is dat risico dan relatief, want is het zo erg om diep op de helft van de tegenstander de bal te verspelen?



Wat Feyenoord probeerde in het voor tweederde gevulde stadion, waar Feyenoordsupporters niet welkom waren na de ongeregeldheden van twee jaar geleden in Rome, was op papier aardig. De bal in de ploeg houden, met een middenvelder meer dan normaal, met Boëtius en Berghuis als enige echte aanvallers, het vaakst ondersteund door Toornstra.



Maar bijna nooit verliep de aanval vloeiend. En er was vrijwel geen drang naar voren, terwijl het ook in Nederland nog steeds om doelpunten gaat in voetbal. In aanvallend opzicht had Feyenoord tot de rust niets in te brengen en na de pauze iets meer, door de strafschop, een paar kansjes voor Berghuis en de treffer van Amrabat, van dichtbij. Maar het waren korte intermezzo's bij de aanvalskracht van Napoli.