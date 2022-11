Naomi Visser, het sprankje hoop waar het Nederlandse turnen naar snakt

Naomi Visser bij de WK in Liverpool in actie in de meerkampfinale. Ze werd teleurstellende 18de. Beeld ANP

Tegenslagen kende Naomi Visser de afgelopen jaren genoeg. Ze liep de Spelen, waar ze tot haar spijt slechts als reserve naartoe zou gaan, mis. Vlak voor het vertrek naar Tokio testte ze bovendien positief op covid. De kleine kans op olympische deelname was daarmee helemaal vervlogen.

Ingrijpender dan die sportieve hobbels was de affaire waarin haar coach Vincent Wevers belandde. Hij werd, net als een aantal andere turncoaches, beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Eerst werd hij door turnbond KNGU geschorst. Later kon hij weer aan de slag, maar hij mocht niet mee naar de WK van vorig jaar. Aan het eind van 2021 werd zijn contract als bondscoach niet verlengd.

Visser wist al die tijd niet waar ze aan toe was. Toch kwalificeerde ze zich afgelopen week voor drie WK-finales. De laatste die daar namens Nederland in slaagde was Verona van de Leur in 2001: de 21-jarige Visser was toen net twee maanden oud.

De meerkampfinale heeft Visser al achter de rug. Die viel donderdagavond met de 18de plek tegen, maar ze heeft nog twee kansen op revanche. Zaterdag komt ze in actie op de brug met ongelijke leggers, zondag op haar lievelingsonderdeel vloer. Op beide onderdelen kwam ze als zesde door de kwalificatie.

Opgevangen

Het Nederlandse turnen leek in het afgelopen jaar soms onder het gewicht van beschuldigingen en sombere rapporten te bezwijken. Maandenlang was er helemaal geen bondscoach meer. Visser werd door José van der Veen opgevangen in Heerenveen. Hoewel ze daar dankbaar voor was, bleef ze gericht op een terugkeer bij Wevers.

Visser mag wat verlegen ogen, ze kan ook heel flink zijn. Juist in de trainerskwestie sprak ze zich duidelijk uit. Niet dat ze de meldingen van anderen wilde weerleggen, maar zij heeft zich altijd op haar gemak gevoeld sinds ze zich in 2017 vanuit Zuid-Holland bij Wevers in Friesland voegde. Dat ze desondanks lang niet met hem mocht werken, stak. ‘Waarom mag ik niet zelf bepalen met wie ik train’, vroeg ze zich dit voorjaar in Trouw af.

In mei werd Wevers vrijgesproken door sporttuchtrechtbank ISR, omdat het onderzoek naar hem zou hebben gerammeld. Met zijn naam daardoor min of meer gezuiverd tuigde Wevers een eigen ploeg op. In Varsseveld, buiten de turnbond om. Met dochter Sanne Wevers, olympisch balkkampioen van 2016, maar ook met Visser. Na de EK van München verhuisde ze van Heerenveen naar de Achterhoek. Er mag een nieuwe wind door het turnen waaien, zij bouwt verder op oude fundamenten.

Als het aan Visser ligt, mag de aandacht voor haar sport zich weer verleggen naar wat er in de wedstrijdhal gebeurt. De vierde plek voor de vrouwenploeg in München is wat haar betreft het kantelpunt. ‘Het was een roerige tijd’, zei ze na die prestatie. ‘Maar vanaf hier kunnen we weer door.’

Hoger beroep

Toch is de rust nog altijd niet helemaal weergekeerd. Op de WK is Wevers er namelijk weer niet. De turnbond is in hoger beroep gegaan tegen zijn vrijspraak en tot dat is afgerond houdt de trainer zich op de achtergrond. In Liverpool staat Van der Veen Visser opnieuw bij.

Ze heeft zeker last gehad van de onzekerheden rond haar coach. ‘Dat doet wel wat met je. Het is niet makkelijk geweest’, zei ze eerder dit jaar. Ze hield het bij algemene termen. Hoe het haar precies heeft geraakt, blijft de vraag. In elk geval lijkt de onrust haar internationale opmars niet te dwarsbomen. Juist in de chaotische periode die het Nederlandse turnen doormaakte, brak ze door.

Dat ze talent had, was al lang duidelijk. Ze debuteerde als 16-jarige bij de EK in 2018 en was een jaar later actief op de Europese Spelen. Ondertussen kon ze een beetje verschuilen achter bekendere turnsters. Olympisch kampioene Sanne Wevers bijvoorbeeld, haar zus Lieke of Eythora Thorsdottir, de afgelopen jaren de beste meerkampster van ons land.

Haar status als veelzijdigste Nederlandse turnster van dit moment aanvaardt ze met een nuchtere vanzelfsprekendheid. ‘Het voelt goed’, is haar korte vaststelling. Verder houdt ze zich er niet mee bezig. Ze probeert zich af te sluiten voor de verwachtingen van anderen, zoals ze ook de onrust rondom haar coach afschudde.

In Liverpool heeft ze ook de teleurstelling van de meerkamp nog te verwerken. De 18de plaats van donderdagavond was een tegenvaller na haar haar negende plaats in de kwalificatie. Dat er meer in had gezeten, bewees ze in haar slotoefening op vloer. Na een karige score op sprong, een val van de brug en een wankele oefening op de balk maakte ze indruk op het laatste onderdeel. Dat biedt hoop voor de rest van de WK.