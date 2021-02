Naomi Osaka wint Australian Open

Tennisster Naomi Osaka na haar gewonnen finale van de Australian Open. Beeld AP

Haar winst betekent de vierde grandslamtitel voor Osaka, die ook in 2019 de Australian Open won en in 2018 en 2020 de US Open.

In 1 uur en 17 minuten rekende de Japanse, die ook een Amerikaans paspoort heeft, af met Brady. Beide speelsters maakten veel onnodige fouten; bijna de helft van alle slagenwisselingen eindigde ermee. Ook speelden beide minder dan de helft van hun eerste services in. Geen moment kwam het tot een spannende rally waarbij Osaka en Brady konden laten zien hoe goed ze kunnen tennissen. Hun spel leek vooral door zenuwen gedomineerd, waarbij de ervaring van Osaka met grandslamfinales in de tweede set de doorslag gaf.

In de eerste set nam Osaka snel een break voorsprong, die ze weer verspeelde. Op 5-4 serveerde Brady om in de set te blijven, totdat de wind greep kreeg op een afzwaaier van Osaka waardoor de bal tot verrassing van Brady op de lijn belandde. De Amerikaanse verwerkte die bal niet goed, waarna Osaka een setpunt kreeg dat ze meteen verzilverde doordat Brady de bal in het net sloeg − de Amerikaanse had meer oog voor de positie van haar tegenstander, dan die van de bal.

In de tweede set nam de foutenlast van Brady toe en kwam ze snel twee breaks en 4-0 achter te staan. Ze brak nog terug, maar daarna liep de set op service en speelde Osaka de wedstrijd klinisch uit zonder Brady een punt te gunnen in de laatste game.

De weg van Osaka naar de finale was in de vierde ronde bijna dood gelopen toen haar als 14de geplaatste Spaanse tegenstander Garbiñe Muguruza op 5-3 en 15-40 twee wedstrijdpunten kreeg in de derde en beslissende set van hun partij. Osaka won die set alsnog met 7-5. De ene set die ze van Muguruza verloor, was voor Osaka de enige in de zeven wedstrijden van het toernooi.

Haar halve finale tegen haar idool, 23-voudig grandslamwinnaar Serena Williams, maakte het beste in Osaka los. Ze speelde zoals ze wil spelen, met overrompelende kracht en precisie zoals ze Williams de afgelopen twee decennia heeft zien doen. Opvallend daarbij is Osaka’s service, die een snelheid kan bereiken waar veel mannelijke tennissers niet aan kunnen tippen.

In de analyses na haar al met al vrij eenvoudige titelwinst zaterdag domineerde dat op deze vierde grandslam er nog vele zullen volgen voor de Japanse, al moet ze beter worden op gras en gravel. Beide grandslamtoernooien die ze twee keer won, worden gespeeld op hardcourt, op het gras van Wimbledon en het gravel van Roland Garros kwam Osaka niet voorbij de derde ronde.

Haar powertennis wordt geroemd in combinatie met een vermogen op de juiste manier om te gaan met de maximale druk van een grandslamfinale. ‘Wat mij drijft is dat mensen zich niet herinneren wie er in een finale tweede wordt’, zei Osaka daar ooit over. ‘Alleen de naam van de winnaar wordt in de beker gegraveerd.’

Hoe wil ik dat mensen mij herinneren? Dat is de vraag die de 23-jarige Osaka zich op weg naar volwassenheid steeds vaker is gaan stellen. Als een hele goede tennisspeler, is het logische antwoord, maar Osaka wil meer doen met de mondiale bekendheid die daaruit voort komt. Dat liet ze vorig jaar zien bij de US Open die ze na een nooitgedachte comeback in de finale won van de Belarussische Victoria Azarenka.

Osaka, dochter van een Japanse moeder en een Haïtiaanse vader, geboren in Japan, opgegroeid in Amerika, toonde zich een actief aanhanger van de Black Lives Matter-beweging. Haar protest tegen racisme uitte ze door bij elke publiekloze partij in de US Open op te komen met een zwart mondkapje met daarop steeds een andere naam van een man of vrouw die door politiegeweld om het leven was gekomen. Om te laten zien dat de dood van een van die zeven namen, George Floyd, niet een incident was.

Van sporters wordt bijna vanzelfsprekend verwacht dat ze zich voor een goed doel inzetten, maar politiek activisme maakt sommige sponsoren zenuwachtig. Dat gaat niet op voor Naomi Osaka die mede dankzij lucratieve sponsordeals in 2020 de meest verdienende sportvrouw aller tijden werd: ruim 30 miljoen euro. Het zijn meestal tennisspelers die de ranglijst van de vrouwelijke sporters aanvoeren, voor Osaka was dat drie jaar lang Serena Williams en daarvoor Maria Sharapova.

Osaka moet wel 28 mannelijke sporters voor zich dulden, waaronder Formule1-coureur Lewis Hamilton op plek 13. Hij voerde tegelijk met de Japanse tennisser actie tegen racisme en riep met een shirt op tot de arrestatie van de agenten die Breonna Taylor doodden. De naam van deze ex-ambulanceverpleegkundige, die in maart vorig jaar in Kentucky werd doodgeschoten door de politie, was de eerste die Osaka op haar mondkapje droeg.

Zij heeft haar verdiensten volgens marketingdeskundigen te danken aan haar ‘geweldige verhaal’ van een echte wereldburger. Ze is een jonge nieuwkomer met een Aziatische moeder en een zwarte vader en voor zowel Amerikaanse als Japanse sponsoren een uithangbord. In Japan konden sporters al lucratieve deals sluiten en voor Osaka geldt bovendien dat ze een belangrijk gezicht is voor de Olympische Spelen, die dit jaar zouden moeten plaatsvinden in Japan. Ze heeft nu de sponsoren voor het uitkiezen. Haar politiek activisme speelt daarbij in elk geval geen negatieve rol. Wel haar kans op een gouden, olympische tennismedaille.