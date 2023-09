Naomi Osaka is blij dat ze weer tennist, maar ‘mentale problemen zijn nog steeds taboe’

Naomi Osaka donderdag op de tribune bij de halvefinalewedstrijd op de US Open tussen Coco Gauff en Karolina Muchova. Beeld Getty

Tijdens haar zwangerschap hervond Naomi Osaka (25) de liefde voor tennis, onthulde de voormalig nummer één van de wereld en en best betaalde sportvrouw ter wereld bij een bezoek aan de US Open. De plannen voor een comeback liggen klaar.

Osaka, sinds juli moeder van een dochter, is op het Billie Jean King Tennis Center in New York voor een panel over mentale gezondheid in de sport, een onderwerp waarover de Japanse kan meepraten. De viervoudig grandslamwinnaar zat in de jaren voor haar zwangerschap mentaal in de knoop en maakte een duikvlucht op de wereldranglijst.

‘Ik ben blij om terug te zijn. Het voelt als het weerzien met een oude vriend’, zegt ze woensdag in de persruimte onder het Arthur Ashe Stadium, een plek waar ‘veel tranen zijn gevloeid’.

In 2018 en 2020 zat ze als kampioen op het podium, al beleefde ze vooral aan haar eerste winst weinig plezier. Tot ongenoegen van het publiek had ze Serena Williams verslagen. ‘Sorry’, sprak Osaka bij de prijsuitreiking na aanhoudend boegeroep. ‘Ik weet dat jullie voor haar waren.’ Het was de eerste keer dat ze zich onprettig voelde op de baan, zegt Osaka in het panel met zwemkampioen Michael Phelps op het stoeltje naast haar. ‘Daar begon het.’

Waardering hervonden

In 2021 kwamen haar mentale problemen aan het oppervlak bij Roland Garros, waar ze beboet werd voor het missen van persconferentie en vervolgens verstek liet gaan. Later in het jaar kondigde ze bij de US Open een pauze aan. Het ging niet meer. Osaka keerde terug, maar was nooit meer de oude.

Begin dit jaar maakte ze bekend zwanger te zijn van haar vriend, rapper Cordae. In verwachting voelde ze zich soms eenzaam, zegt Osaka, maar tegelijkertijd hervond ze de waardering voor het tennis. ‘Ik was er kapot van dat ik voor het eerst de Australian Open moest missen’, zegt de in Amerika opgegroeide Japanse. ‘Het vuurtje ging weer branden.’

Tijdens haar afwezigheid sloeg ze onder meer een balletje met Andre Agassi en Steffi Graf. Weken na de bevalling van haar dochtertje Shai is ze weer voorzichtig aan het trainen. Bij haar comeback wil Osaka meer toernooien gaan spelen dan voorheen. De Australian Open staat als eerste grand slam in haar agenda.

Emoties tonen

De huidige nummer 603 van de WTA-ranking heeft de smaak dus weer te pakken. ‘Als ik de afgelopen jaren naar de Williams-zusjes keek, dacht ik dat ik waarschijnlijk nooit zo lang als hen zou spelen’, zegt Osaka. ‘Maar nu ik hier zit, denk ik: misschien ga ik het ook wel doen.’ Ze hoopt dat haar dochter haar op een dag kan zien spelen en denkt: ‘Wow, dat is mijn moeder.’

Het tonen van emoties zag ze vroeger als een zwakte, zegt Osaka. ‘Zo ben ik opgegroeid. Ik moet me er maar doorheen worstelen.’ De afgelopen jaren leerde ze dat ze er niet alleen voor staat, in haar sport en in het leven. ‘Vragen om hulp heeft mij gered’, zegt ook Phelps, die na de Spelen van 2004 tien jaar heimelijk tegen depressie vocht en naar eigen zeggen niet meer wilde leven.

Osaka zag hoe haar sport de afgelopen jaren groeide op het gebied van mentale begeleiding. ‘Daar ben ik heel trots op.’ Ze verwijst naar Iga Swiatek, de Poolse nummer één van de wereld die bij toernooien wordt bijgestaan door een psycholoog. ‘Toch is het nog steeds een taboe’, zegt Osaka. ‘We hebben doktoren voor fysieke problemen, maar als het gaat om mentale hulp, wordt daar nog altijd anders naar gekeken.’