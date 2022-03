Nalini Badloe: ‘Volgens Kiran pikte ik het surfen sneller op dan hij’

Nalini Badloe Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Ik heb de jeugd van mijn leven gehad omdat Kier zo goed kon surfen. We waren met ons gezin altijd aan het water. Mijn ouders zorgden dat er voor mij ook wat leuks te doen was, dat er een speeltuin was, bijvoorbeeld. Ik had veel lol met de broertjes en zusjes van andere talenten.

‘Ik heb vroeger ook gesurft, maar ik was er minder fanatiek in. Kier zegt altijd dat ik het veel sneller oppikte dan hij. Dat ik eerder doorhad hoe ik moest omdraaien. Als je goed wilt worden, moet je ook in de kou dat water op. Daar had ik geen zin in.

‘We lijken best wel op elkaar. We gaan allebei chill door het leven. Mijn vader en moeder hebben dat ook. Er is weinig stress bij ons thuis. Ik denk dat het een familieding is. Kier is tijdens wedstrijden ook zo chill. Hij blijft relaxed en kan goed met de druk omgaan. Het lijkt of hij een pokerface heeft, maar zo is hij ook echt. Hij heeft gewoon zo’n uitstraling van: ik vind het hartstikke leuk en we gaan het allemaal wel zien.

‘Naast dat relaxte zijn we wel heel ambitieus. Als we een doel in ons hoofd hebben, gaan we daar vol voor. Kier heeft dat met surfen, ik heb dat in mijn werk. Ik heb verschillende studies gedaan om te ontdekken waar mijn passie ligt. Nu heb ik een marketingbedrijf en ben ik blij Kier te helpen in zijn carrière door zijn website te maken. Als mensen mijn achternaam horen, vragen ze altijd of ik het ‘zusje van’ ben. Ik ben niet anders gewend, op school was dat vroeger ook al zo. We zaten op dezelfde middelbare school en hij is twee jaar ouder, dus als ik zijn juffen kreeg, was het van: o leuk, daar is het zusje van Kier.

‘Ondanks dat ik vroeger als typisch jongere zusje het bloed onder zijn nagels vandaan haalde, deed hij nooit wat terug. Als hij dan zat te gamen, deed ik alsof hij mij pijn deed, zodat ik van mijn moeder op de Nintendo mocht. Echt gemeen, maar hij liet het altijd toe. Zo lief is hij nog steeds.

‘We zijn allemaal lang in ons gezin. Ik ben 1.86 en mijn ouders zijn ook echt reuzen. Alle neven zijn ook lang en dun, net als Kier. Alleen door mijn huidskleur zie je dat we half Surinaams zijn, verder zijn we heel Nederlands opgevoed. Mijn ouders kunnen superlekkere pom of roti koken, maar ik at vroeger liever gewoon een broodje. Pittig eten is niks voor mij, maar ik waardeer de familiegerechten steeds meer.’