Nageeye loopt marathon ‘op één been’ en loopt toch een fatsoenlijke tijd

Abdi Nageeye strompelt richting de coulissen van het olympisch stadion in Amsterdam. Hij houdt zijn linkerbeen stijf terwijl hij telkens wat langer op zijn rechterbeen leunt. ‘Abdi!’, roepen mensen vanaf de tribune. Er gaat voorzichtig een duimpje omhoog. Hij lacht, maar echt blij is Nageeye niet na zijn tijd van 2.07.39 op de marathon van Amsterdam.

‘Twee jaar geleden zou ik met deze tijd juichend over de finish zijn gekomen. Ik ging toen met 2.08 helemaal uit mijn dak’, zegt Nageeye.

Tussen 2017 en 2019 zit een wereld van verschil op de marathon, en niet alleen op de 42,195 kilometer van Nageeye. Zelf ging hij voor het eerst met de beste lopers ter wereld trainen. Hij sloot zich aan bij de groep in het Keniaanse hardloopmekka Eldoret om te kijken wat hij nog meer uit zijn carrière zou kunnen halen.

Op hoogte in Kenia leerde hij de kunst van het durven. Hij zag hoe jonge talenten soms als een gek van start gingen op een training om de beste loper van dit moment, Eliud Kipchoge, uit te dagen. Ze liepen een paar kilometer in een moordend tempo voorop en haakten dan, met het zuur in de benen, af.

Persoonlijk record

Het oogstte bewondering bij Nageeye, die zich nog wel eens kon verschuilen achter de grote namen. Nu hij zelf een persoonlijk record heeft staan van 2.06.17 durft Nageeye ook uitspraken te doen. In Amsterdam zou hij voor het podium gaan. Hij wilde sneller lopen dan ooit.

Na acht kilometer wist Nageeye al dat het niks zou worden. Weer de hamstring, een blessure waar hij al een tijdje last van heeft. ‘Ik voelde mijn kuit en bovenbil toen al verzuren. Daarna was het mijn enige doel om heel te blijven.’

‘Heel blijven’ betekent in zijn huidige vorm dus finishen ‘op één been’ in een tijd waarmee hij in 2017 een gat in de lucht zou hebben gesproken. Nageeye maakte een enorme ontwikkeling door. Hij haalde in twee jaar vier minuten van zijn persoonlijke record af en denkt dat er nog veel ruimte voor verbetering zit. Als die hamstring zich maar goed houdt.

Hij heeft geen idee waar de kwetsuur vandaan komt. Nageeye voelt het de ene keer rechts, dan weer links. Sportarts Peter Vergouwen moet het raadsel voor de olympische marathon van volgend jaar op zien te lossen.

Met een haperend lichaam was niet het podium, maar een negende plek het hoogst haalbare voor Nageeye. Hij was de beste Nederlander. De Keniaan Vincent Kipchumba won in 2.05.09, Solomon Deksisa uit Ethiopië werd tweede in 2.05.16 en Elisha Rotich uit Kenia kwam als derde over de finish in 2.05.18.

Magische grens

Niet alleen Nageeye verbeterde zich enorm in de afgelopen twee jaar. Het hele marathonlopen maakte een sprong. Eliud Kipchoge verpulverde in 2018 in Berlijn het wereldrecord, dat nu op 2.01.39 staat. Vorige week liep hij in een experiment in Wenen voor het eerst onder de magische grens van twee uur (1.59.40). Hij werd geholpen door 41 hazen in een volledig geregisseerde marathon, die niet telt als wereldrecord.

Een dag later verbrak zijn landgenoot Brigid Kosgei op de marathon van Chicago met een tijd van 2.14.04 het zestien jaar oude wereldrecord bij de vrouwen. Kosgei liep ruim vier minuten van haar beste tijd af op de veelbesproken schoenen van Nike.

De vooruitgang in het lange-afstandslopen ging gepaard met de introductie van de Vaporfly, een hardloopschoen met ingebouwde plaat van koolstofvezel. De schoen belooft een prestatieverbetering van 1 tot 4 procent. Kipchoge kwam in Wenen aan met een nog geavanceerder model: de Alphafly. Dit nieuwe model deed wenkbrauwen fronzen. Ging het hier nog om een hardloopschoen, of liepen we inmiddels op springveren?

Nageeye gelooft niet dat de technologie zo’n groot verschil maakt. Maar de internationale atletiekfederatie Iaaf neemt de kritiek wel serieus. Er is een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen. De regels zijn vaag. Schoenen mogen geen ‘oneerlijk voordeel’ geven (wat dat ook moge zijn) en zouden voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

Logo afgeplakt

De schoen waar Nageeye op loopt is gewoon te koop in de winkel, al hangt er wel een prijskaartje van 275 euro aan. Atleten die niet bij Nike zitten moeten het doen met een ander merk. Er is een atleet gespot die er stiekem op liep terwijl het logo was afgeplakt omdat hij bij een andere sponsor zat.

Dat hoefde Kipchumba niet te doen. De Keniaan bewees in Amsterdam dat je ook nog kunt winnen op ‘gewone’ Adidasjes, al doet dat merk er alles aan om het geheim van Nike te ontrafelen.

Wie een kijkje nam langs het parcours, zag om de haverklap de fluorescerende Nikes voorbij komen. Ook Degitu Azimeraw uit Ethiopië droeg ze. De Keniaanse winnares zette bij haar marathondebuut een flink parcoursrecord neer. Ze won in een tijd van 2.19.26, ruim onder het oude record uit 2012, dat op 2.21.09 stond.

Waarom het zo hard ging? Cees Pronk, directeur van de marathon, stelde zelf al de vraag die komen zou. Hij kreeg de laatste weken veel vragen over de schoenenkwestie. ‘Nike heeft nu een voorsprong. De sport ontwikkelt zich. Ik voetbalde vroeger met een veterbal. Schaatsers begonnen op hout, daarna kwamen de noren en toen de klapschaats. Als er geen motortje in zit, is het gewoon legaal.’