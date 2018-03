Nadine Visser staat voor hetzelfde traject als Dafne Schippers, waar gaat ze voor kiezen?

Geen haast

Of Visser al een definitieve keuze heeft gemaakt? 'Nee, ik weet het echt nog niet', bezweert ze. Bij Dafne Schippers was de druk om te kiezen hoog: ze moest zelfs bij De Wereld Draait Door haar keuze verdedigen. Visser kan het in relatieve rust doen. 'Dat scheelt wel. Ik heb ook geen haast. Komende zomer is het EK in Berlijn, misschien we daar al volledig op de horden mikken. Die beslissing maken we later.'



Bennema stuurt voorzichtig aan op een keuze voor één discipline. Hij wil er ook niet te geheimzinnig over doen. 'De combinatie van meerkamp én horden kan op een gegeven moment niet meer. Dus ze moet zich de vraag stellen: waar word je blij van? En waar wil je de komende acht jaar je tijd in steken?'



Er moet sowieso een keuze gemaakt worden, zegt Bennema. 'Als zij het niet doet, doe ik het voor haar. Het blijven trainen op de meerkamp zit haar ontwikkeling op de horden in de weg. Als we trainen op de springonderdelen heeft haar onderbeen een dag nodig om te herstellen. Dat zijn verloren dagen. Dat werkt niet.'