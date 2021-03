Nadine Visser kent geen twijfel en prolongeert haar Europese titel op 60 meter horden

Nadine Visser komt als eerste over de streep tijdens de 60 meter horden. Beeld REUTERS

Het is een manier om de zenuwen die haar naar eigen zeggen wel eens parten spelen uit te bannen. Maar daar bleek al weinig van toen ze vrolijk lachend en zwaaiend haar entree op het tartan maakte. Ze straalde uit dat dit heus wel goed ging komen.

In de series en de halve finale was ze al zelfverzekerd telkens naar winst gelopen, maar in een perfect ogende race in de finale maakte ze haar favorietenrol waar. Ze prolongeerde niet alleen haar Europese titel, in 2019 behaald in Glasgow, maar met 7,77 verbeterde ze haar Nederlands record van anderhalve week geleden, gelopen in Madrid. Ze zette daarmee ook nog eens mondiaal de beste jaartijd neer. Het kwam meer dan goed.

Nadine Visser pakte de Europese titel en verbeterde haar Nederlands record. Beeld AFP

Met de start, waaraan ze met haar trainer Bart Bennema de afgelopen maanden veel aandacht had besteed door net wat grotere passen te nemen, verbleef ze eerst nog zo’n beetje midden in het deelnemersveld, om daarna afstand te nemen. Haar intussen fameuze laatste meters bleken andermaal de doodsteek voor de tegenstand. De Britten op de plekken twee en drie, Cynthia Sember en Tiffany Porter, moesten ruim een tiende toegeven. Het jonge Nederlandse talent Zoë Sedney, 19 jaar nog maar, het jongere zusje van sprintster Naomi, had zich verrassend ook naar de finale geknokt en eindigde als zevende.

De carrière van Visser vertoont al jaren een gestage ontwikkeling omhoog. De almaar toenemende snelheid van de voormalige meerkampster uit Hoogkarspel dwong afgelopen zomer tot een andere indeling van haar race. Ze moest voortaan eerder afzetten voor de sprong op de horden, zo’n 15 centimeter, om te voorkomen dat ze te weinig ruimte kreeg om omhoog te veren. Bijkomend voordeel is dat ze dichter na de hekjes landt. Dat geeft meer gelegenheid haar snelheid vast te houden.

Het vertrouwen in een goede afloop was er het hele toernooi geweest, zei Visser na afloop. Ze had al voorzichtig gerekend op een nieuw persoonlijk record. ‘Ik dacht dat het mooi zou zijn om onder de 7,80 te duiken. En dan doe ik het gewoon. Ik wist dat ik in topvorm was en daarop kon rekenen. Dan zijn dit de races die het eigenlijk het makkelijkst voelen.’ De gedachten gingen al uit naar de 100 meter in de buitenlucht. ‘Ook daar wil ik mooie tijden neerzetten.’