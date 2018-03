Nadine Visser en Sifan Hassan vieren brons als overwinning

Visser kon het aanvankelijk niet geloven, toen ze na de finale haar naam als derde op de scorelijst zag verschijnen. Ze liep 7,84, eenhonderdste langzamer dan in de halve finale. De Amerikaanse wereldtoppers Kendra Harrison (goud in 7,70) en Christina Manning (zilver in 7,79) waren nog een klasse beter.



Het maakte de blijdschap om de bronzen medaille niet minder. Vooraf was een verbetering van haar persoonlijk record het doel geweest. De finale halen en dan kijken waar het schip strandt. Maar haar trainer Bart Bennema voelde tijdens de warming-up voorafgaand aan de halve finale dat er misschien wel meer in zat. 'Ze liet in de aanloop naar de WK op de trainingen al veel progressie zien. Dus ik wist dat er iets moois kon gebeuren hier in Birmingham.'



Visser vertrekt over een maandje naar Florida om daar te trainen. Daarna wordt het doel de EK in Berlijn, waar ze na deze derde plek als een van de favorieten zal starten. Of ze het prestigieuze meerkamptoernooi in Götzis gaat lopen, weet ze nog niet.



De afgelopen weken werd haar al meermaals de vraag gesteld of ze nu definitief afscheid gaat nemen van de zevenkamp en zich volledig gaat toeleggen op de horden. Ze bleef ook in Birmingham het antwoord schuldig.