Nadine Broersen haakt weer geblesseerd af, maar blijft hoop houden op meerkampglorie

Nadine Broersen had aan een sprong van 6.02 meter genoeg voor de winst op het verspringen bij de NK Indoor Meerkamp in Omnisport Apeldoorn. Beeld Hollandse Hoogte / VI Images

De 28-jarige Broersen stond stevig aan de leiding van het klassement toen ze zich meldde voor haar tweede poging bij het verspringen. Ze had met 6.02 meter al de beste score op het bord staan. Na poging twee (5.95 meter) stapte ze met een geplaagde blik uit de zandbak, voelend aan haar rechterbovenbeen.

Na wat rekpogingen liep ze naar de zijkant van de baan. Daar hing Robbert-Jan Jansen, sinds enkele maanden haar coach, over de reling. Ze klaagde over pijn in haar hamstring. Na wat gedribbel over het middenterrein, pakte ze haar spullen uit het plastic winkelmandje bij haar stoel en verdween door de tunnel in de catacomben van het stadion. De frustratie droop van haar gezicht.

Een half uurtje later vertelde ze verslagen dat ze niet verder kon. De pijn was te hevig, het risico op verergering van de kwaal te groot. ‘Ik voelde het al voor de afzet erin schieten.’

De teleurstelling was groot. Het nationaal kampioenschap had de comeback moeten worden van Broersen, die in 2014 wereldkampioene indoor werd. ‘Ik zag dit niet aankomen.’ Bij een trainingswedstrijd een week eerder had ze in hetzelfde stadion maar liefst zes pogingen bij het verspringen gewaagd, zonder een centje pijn. ‘Ik was juist supertrots op waar ik nu sta.’

Broersens oude coach, Ronald Vetter, stelde in haar hoogtijdagen dat meerkampers nooit een lang sportleven beschoren zijn. ‘Ik denk dat je deze sport maar kort kunt volhouden. Geen tien jaar. Ik denk dat zes jaar het maximum is. Het is te belastend’, zei hij in 2014.

Kruisband gescheurd

Zijn voorspelling leek op akelige wijze bevestigd te worden door de reeks aan blessures en tegenslagen waarmee Broersen sinds haar wereldtitel geconfronteerd is. In 2015 verpestte een enkelblessure haar EK indoor, het jaar erna liep ze een scheurtje in haar kruisband op en vlak voor de Spelen van Rio brak ze met coach Vetter. In 2017 speelde in de zomer haar hamstring op, maar de echte klap kwam in november van dat jaar. Ze kwam ten val bij een hordetraining en scheurde de achterste kruisband van haar rechterknie af.

Ze was maandenlang uit de roulatie en bouwde vanaf vorige zomer heel voorzichtig haar inspanningen weer op. Ze beperkte zich tot individuele onderdelen en deed geen meerkamp. Zelfs de EK-outdoor liet ze schieten. Voorzichtigheid voor alles.

In Apeldoorn leek de zorgvuldige opbouw zich uit te betalen. Broersen won de 60 meter horden in 8,32 seconden, werd met 1.79 meter tweede bij het hoogspringen en won met 14.23 meter het kogelstoten. Nadat ze geblesseerd de arena al verlaten had, bleek ze ook de winnares bij het verspringen. Alleen de 800 meter had ze nog voor de boeg.

Blessuregevoelige sport

Volgens Pelle Rietveld, die haar tot voor kort trainde en nog steeds als steun en toeverlaat fungeert, was ze op weg naar een uitnodiging voor de EK indoor, van begin maart in Glasgow. ‘Als ze dit zo naar huis fietst, komt dat wel goed’, zei hij voordat het misging bij het verspringen.

Volgens Charles van Commenée, sinds oktober 2018 hoofdcoach bij de Atletiekunie, is zijn sport blessuregevoelig. ‘Of je carrosserie het houdt, dat bepaalt de lengte van je carrière. Je landt altijd op een harde ondergrond en vecht tegen de zwaartekracht. Het is meedogenloos. Dat klinkt heel dramatisch, maar daar moet je het lijf voor hebben. Dat maakt atletiek een lastige en vaak frustrerende sport. Het managen van pijn hoort erbij, met name bij de meerkamp.’

Koffiedik kijken

Rietveld gelooft dat Broersen juist het lijf heeft om de taaiheid van de meerkamp te doorstaan en de stelling van Vetter uit 2014 onderuit te halen, al lijkt de reeks blessures het tegenovergestelde te bewijzen. Kleine blessures zijn onderdeel van de sport en het scheuren van haar kruisband was domme pech, vindt de oud-meerkamper. ‘Je kunt je nooit wapenen tegen ongelukken. Als je Nadine nu op de baan ziet staan, dan zie je een robuuste atlete, die zich nog kan verbeteren. De meerkamp is een ervaringsonderdeel. Je kunt, als je je lichaam goed verzorgt, lang mee.’

Daar is Broersen zelf ook van overtuigd. ‘Als ik dat niet dacht, had ik niet een jaar lang gerevalideerd.’ Ze baalt ervan dat ze nu weer is teruggeworpen, maar geeft de hoop op een gouden toekomst niet op. Bondscoach Jansen kon direct na de wedstrijd nog niets over de oorzaak of het herstel zeggen. ‘Ik wou dat ik mri-ogen had, maar het is koffiedik kijken. Met een hamstringblessure kan het alle kanten op.’