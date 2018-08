Nadat Mollema het klassement vergeet, grijpt hij net naast ritzege

Het was dinsdag, op een flank van de Puerto de Alfacar, dat Bauke Mollema een definitieve beslissing nam: deze editie van de Vuelta moest hij een topklassering maar uit het hoofd zetten. Ritwinst, dat werd zijn doel. Hij keek er naar uit, had hij na afloop van de eerste bergetappe voor de camera van het AD gezegd.

Australische Simon Clarke en Nederlandse Bauke Mollema tijdens de 73e editie van de Ronde van Spanje. Foto Getty Images

Het was nauwelijks 24 uur later, in de straten van Roquetas de Mar aan de Costa del Sol, dat Mollema al heel dichtbij was. De kopman van Trek kwam er woensdag als tweede over de finish, pal na de Australiër Simon Clarke en vlak voor de Italiaan Alessandro De Marchi. De drie waren op 50 kilometer van de aankomst weggereden uit een omvangrijke kopgroep van 25 renners.

Een van die vluchters, de Fransman Rudy Molard, nam de leiderstrui over van de Pool Michal Kwiatkowski. Team Sky besloot al vroeg in de 188 kilometer lange etappe de koppositie niet meer te verdedigen. De ervaring van de afgelopen dagen leerde dat het controleren van de koers de ploeg, die toch al niet op volle oorlogssterkte aanwezig is, te veel energie kost.

Op die laatste beklimming van dinsdag had Mollema vastgesteld dat de benodigde krachten ontbraken. Het had volgens hem geen zin om daar ten koste van lijf en leden toch maar te proberen aan te klampen bij de groep met favorieten voor de eindzege, in de zekerheid dat hij toch terrein zou moeten prijsgeven. Hij koos voor een eigen tempo en kwam boven met tien minuten achterstand. Dan was tenminste duidelijk waar de komende weken zijn ambities lagen. Met zo’n achterstand krijg je vrijwel zeker de ruimte van de ploegen die hun klassementsrenners beschermen.

Hij beklemtoonde al eerder dat hij in Spanje zou mikken op etappezeges, maar zijn ploeg zaaide verwarring door Mollema wel als de troef voor de eindzege naar voren te schuiven. Dat misverstand probeerde hij zelf snel recht te zetten. In zijn voorbereiding, in de weken tussen de Tour de France en de Vuelta, had hij nog geen meter bergop gereden. Dan kun je moeilijk verwachten dat hij een rol van betekenis in de rangschikking gaat spelen. Maar zelf sloot hij het toch ook niet helemaal uit: hij is in Spanje al een keer, in 2011, vierde geworden. De wedstrijd ligt hem wel. Hij zou wel zien hoe het ging lopen, totdat de Puerto de Alfacar de gewenste helderheid verschafte.

In de etappe van woensdag maakte hij deel uit van een grote kopgroep die zich na zo’n zeventig kilometer had gevormd. Hij maakte later met Clarke de sprong naar de ontsnapte De Marchi. De Nederlander moest tijdens de laatste klim, de Alto de Marechal, op 26 kilometer van de finish, nog zijn reserves aanspreken toen hij met een lekke band stilviel. Binnen twee kilometer na de wielwissel had hij zijn medevluchters al weer achterhaald.

In Roquetas de Mar maakte het trio er spannende laatste kilometers van. Beurtelings plaatsten ze een demarrage, maar geen van hen wist nog het verschil te maken. Intussen naderden drie achtervolgers, onder wie Molard van FDJ. Dat Clarke won, schreef hij zelf toe aan zijn ervaring als baanrenner. Daar leer je hoe je moet zwalken, een schijnaanval plaatst en initiatieven van tegenstanders in de kiem kunt smoren. Mollema berustte in zijn tweede plek. ‘Ik wist dat hij snel was. Ik heb nog geprobeerd een paar kilometer voor het einde aan te vallen, maar hij zat meteen op mijn wiel.’

Hij mocht dan net naast de dagzege grijpen, zijn dadendrang kreeg wel een beloning. Hij werd uitgeroepen tot de renner met de meeste strijdlust. Dat smaakt kennelijk naar meer: hij zei al uit te kijken naar zondag, wanneer het in de Sierra del Candelario, westelijk van Madrid, maar weer eens fiks bergop gaat.