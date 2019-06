Nadal wint Roland Garros voor de twaalfde keer

Rafael Nadal heeft voor de twaalfde keer Roland Garros op zijn naam geschreven. De nummer 2 van de wereld won in de finale in vier sets van de Oostenrijker Dominic Thiem, die vorig jaar ook in de eindstrijd moest buigen: 6-3 5-7 6-1 6-1. Nooit eerder won een tennisser hetzelfde grandslamtoernooi twaalf keer.

Voor de 33-jarige Nadal is het zijn derde titel op een rij op Roland Garros. Hij bracht zijn totaal aantal titels op grandslamtoernooien op achttien. Hij moet Roger Federer, die twintig keer een major won, nog voor zich dulden.

Het was de als vierde geplaatste Thiem (25) die in de vijfde game de eerste servicebreak plaatste. Hij kwam op een 3-2-voorsprong, maar verloor vervolgens vier games op een rij. Na elf games zonder serviceverlies sloeg Thiem toe in de eindfase van de tweede set.

In het restant had Thiem echter weinig meer in te brengen en hij won nog maar twee games. De derde set was bijzonder pijnlijk, want daarin won Thiem maar zeven punten. Nadal produceerde drie lovegames op eigen opslag. In de vierde set bood de moegestreden Thiem iets beter partij, maar de wedstrijd werd geen moment spannend meer. Na drie uur en één minuut verzilverde Nadal zijn tweede wedstrijdpunt na een misser van Thiem met zijn return.

Onderweg naar de twaalfde titel in Parijs verloor Nadal een keer eerder een set. In de derde ronde had hij ook vier sets nodig om David Goffin te verslaan. Nadal won vrijdag in de halve finale van Roger Federer, pas 24 uur later sloeg Thiem zich langs Novak Djokovic.